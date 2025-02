Đi làm “khai xuân”, giới trẻ khoe thành quả bội thu lì xì

Dạo một vòng trên các trang mạng xã hội, nhân ngày khai xuân, bên cạnh việc cập nhật không khí tại cơ quan, công ty, nhiều bạn trẻ đã đăng tải những hình ảnh khoe lì xì, khoe lộc đầu năm. Mệnh giá không quan trọng, mà quan trọng hơn cả là lộc đầu xuân, mong một năm mới mọi điều tốt lành. Nhiều cơ quan còn tổ chức việc rút thăm lì xì may mắn với nhiều mệnh giá lì xì khác nhau. Những chiếc lì xì may mắn đầu năm được dân công sở háo hức đón nhận. Bên cạnh tiền mặt, nhiều cơ quan còn nghĩ ra thăm lì xì với những phần thưởng độc đáo như nghỉ 2 tiếng hưởng nguyên lương, một ly trà sữa... "Thành quả" của sáng đầu tiên đi làm trong năm mới. Nhiều người đã bình luận vui dưới những hình ảnh khoe lì xì đầu năm: "Lí do đi làm mồng 6 Tết", "Tự nhiên thấy yêu nghề với công ty ra", "Tự dưng thấy m6 đi làm cũng vui". Thậm chí không ít người đã "thu hoạch" cả triệu đồng, bằng tiền công làm trong nhiều ngày. Không chỉ nhận tiền mừng tuổi từ sếp, các nhân viên văn phòng cũng hồ hởi lì xì, chúc một năm mới tốt lành, thành công. Việc khoe lì xì ngày đầu khai xuân không chỉ đơn thuần là muốn khoe khoang mà còn là cách để mọi người chia sẻ niềm vui, may mắn trong dịp Tết, mong một năm mới thắng lợi, thành công.

