Da nâu bánh mật đặc trưng, loạt gái xinh gợi cảm “hết phần thiên hạ“

Mẫu ảnh Ngọc Mint (tên thật: Ngô Bảo Ngọc, 1995) là cái tên khá nổi trong làng hot girl Sài thành. Cô nàng được biết đến với làn da nâu, môi tều và phong cách hiện đại, nóng bỏng. Trước khi theo đuổi công việc hiện tại, hot girl da nâu Ngọc Mint từng là sinh viên khoa Vận tải, chuyên ngành Quản trị Vận tải Học viện Hàng không Việt Nam. Hot girl da nâu gợi cảm Ngọc Mint còn là gương mặt quyen thuộc trong nhiều lookbook của các thương hiệu thời trang. Cô cũng đóng quảng cáo, phim ngắn và góp mặt trong 1 số MV nổi tiếng. Hot girl da nâu 9X Ngọc Mint và bạn trai là Vũ Khang nổi tiếng với phong cách thời trang cá tính. Cặp đôi thường được đưa vào danh sách những đôi ăn mặc chất, ảnh hưởng đến giới trẻ. Hồ Thu Anh (1994, Hà Nội) được biết đến là "hot girl cổ trang" khi xuất hiện trong MV Lạc Trôi của Sơn Tùng M-TP. 9X Thu Anh cũng từng hợp tác với các ca sỹ khác như Ngô Kiến Huy, Erik, Quang Vinh. Ngoài ra, cô là mẫu ảnh quen mặt ở Hà thành. Thu Anh từng tham gia cuộc thi The Face 2018 và là học sinh cưng của Thanh Hằng. Sau cuộc thi, cô nàng tập trung vào nghề mẫu ảnh và là KOL, địa diện cho 1 số nhãn hàng thời trang trong và ngoài nước. Dù không có vòng 1 khủng, nhưng Thu Anh vẫn được dân mạng nhận xét là gợi cảm với phong cách thời trang "chất, có gu". Bùi Linh Chi (1996, Hà Nội) cũng gây được chú ý sau khi tham gia The Face 2018 và được HLV Thanh Hằng chọn về đội của mình. Rời khỏi chương trình, Linh Chi hoạt động với tư cách người mẫu lookbook, diễn viên đóng MV. Cô từng xuất hiện trong MV Sẽ hứa đi cùng nhau của Soobin Hoàng Sơn và Nào đâu phải anh của Jaykii. Dù chiều cao khiêm tốn nhưng Linh Chi lại sở hữu vóc dáng thon gọn, 3 vòng chuẩn chỉnh và săn chắc. "Chị có mặc hở nhưng không phải kiểu xôi thịt phản cảm ấy", "Cá tính như phong cách của Chi vậy" là những bình luận của dân mạng về phong cách ăn mặc của Chi. Quỳnh Laze (tên thật: Nguyễn Ngọc Vân Quỳnh, 1995) là người mẫu ảnh, diễn viên tự do hoạt động ở miền Nam. 9X bắt đầu được chú ý khi theo đuổi phong cách da nâu gợi cảm, quyến rũ. Quỳnh Laze tham gia đóng MC, quảng cáo và sitcom ngắn tập phát trên các đài truyền hình. Trên trang cá nhân, Quỳnh Laze được nhiều dân mạng khen ngợi thân hình gợi cảm và làn da nâu khoẻ khoắn.

