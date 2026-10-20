Công an làm việc với đối tượng dùng gậy đập phá ô tô ở TP HCM

Thanh niên đi xe đạp điện bất ngờ chặn đầu ô tô, dùng gậy gỗ đập liên tiếp vào kính xe trên đường Quách Điêu, xã Vĩnh Lộc, TP HCM đã bị công an mời làm việc

Tối 19/10, Công an TP HCM cho biết, Công an xã Vĩnh Lộc đang tiếp tục xác minh, củng cố hồ sơ để xử lý vụ việc một nam thanh niên dùng gậy gỗ đập phá ô tô đang lưu thông trên đường Quách Điêu (xã Vĩnh Lộc), gây bức xúc trên mạng xã hội.

Đối tượng Huỳnh Lương Lộc tại cơ quan công an

Trước đó, qua công tác theo dõi, nắm tình hình trên không gian mạng, Công an TP HCM phát hiện đoạn clip ghi lại cảnh một người đàn ông chửi bới, dùng gậy gỗ liên tục đập vào ôtô đang lưu thông. Ban Giám đốc Công an TP HCM sau đó chỉ đạo Công an xã Vĩnh Lộc khẩn trương xác minh, truy xét người liên quan.

Theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra khoảng 18h25 ngày 18/10 trên đường Quách Điêu. Thời điểm này, anh L.T.H. (34 tuổi, ngụ xã Đông Thạnh) điều khiển ôtô tải lưu thông theo hướng từ đường Dương Công Khi về ngã năm Vĩnh Lộc.

Đối tượng Lộc dùng gậy đập phá ôtô

Ô tô bị đối tượng Lộc đập bể kính chắn gió

Khi đến trước địa chỉ D13/40 đường Quách Điêu, một nam thanh niên điều khiển xe đạp điện không gắn biển số bất ngờ chạy lên phía trước đầu ô tô rồi để xe ngã xuống đường.

Sau đó, người này tiến đến ô tô của anh H., liên tục chửi bới và dùng gậy gỗ đập nhiều lần vào kính chắn gió phía trước cùng kính cửa bên trái của xe. Gây ra vụ việc xong, nam thanh niên rời khỏi hiện trường theo hướng đường Thới Hòa.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ kết hợp xác minh thông tin từ đoạn clip lan truyền trên mạng xã hội, lực lượng công an xác định người liên quan là Huỳnh Lương Lộc (35 tuổi, thường trú phường Bình Trị Đông, tạm trú xã Bà Điểm) và đưa về trụ sở để làm rõ.

Hiện Công an TP HCM tiếp tục thu thập tài liệu, chứng cứ để xử lý vụ việc theo quy định pháp luật.

Công an khuyến cáo người dân khi tham gia giao thông cần giữ bình tĩnh, ứng xử văn minh, không sử dụng bạo lực hoặc đập phá tài sản của người khác để giải quyết mâu thuẫn. Mọi hành vi vi phạm pháp luật đều sẽ bị xác minh, xử lý nghiêm theo quy định.