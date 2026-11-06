Cổ phiếu của tỷ phú Elon Musk giảm mạnh sau cuộc bầu cử giữa kỳ Mỹ

Tài sản ông Musk bốc hơi hàng chục tỷ USD khi Tesla, SpaceX bị bán tháo, trong bối cảnh Quốc hội Mỹ chuẩn bị đổi chủ và nguy cơ bị điều tra.

Cổ phiếu hai công ty của tỷ phú Elon Musk giảm mạnh sau cuộc bầu cử giữa kỳ Mỹ ngày 3/11, trái với đà tăng của thị trường chung. Trong phiên 4/11, Dow Jones tăng hơn 1.500 điểm, S&P 500 tăng 1,58%, Nasdaq tăng 1,4% và giá dầu giảm hơn 9%. Trong khi đó, cổ phiếu Tesla và SpaceX cùng mất hơn 3%.

Trước giờ mở cửa, đà bán còn mạnh hơn: Tesla giảm khoảng 5% so với mức đóng cửa 398,5 USD một cổ phiếu, còn SpaceX giảm gần 7%.

Chi lớn nhưng kết quả trái kỳ vọng

Theo Forbes, ông Musk chi ít nhất 458 triệu USD hỗ trợ các ứng viên Đảng Cộng hòa, trở thành nhà tài trợ lớn nhất kỳ bầu cử. New York Times ước tính con số này là 474 triệu USD. Tiền được rót qua các tổ chức như America PAC và Senate Leadership Fund.

Tuy nhiên, Đảng Dân chủ giành quyền kiểm soát cả hai viện. Trong 106 cuộc đua vào Quốc hội có ứng viên được các tổ chức do ông Musk tài trợ hậu thuẫn, Forbes ghi nhận chỉ 18 người thắng, 44 người thua và 44 cuộc đua chưa có kết quả tính đến rạng sáng 4/11.

Thất bại đáng chú ý nhất diễn ra tại Texas, nơi đặt trụ sở Tesla và nhiều cơ sở của SpaceX. Hơn 200 triệu USD từ nguồn liên quan đến ông Musk được dành cho Tổng chưởng lý Ken Paxton, nhưng ông này thua ứng viên Dân chủ James Talarico. Đây là lần đầu tiên kể từ năm 1988 Đảng Dân chủ thắng cuộc đua Thượng viện tại Texas. Sau kết quả, ông Musk đăng bài châm biếm trên X, đùa rằng tia laser ngoài không gian của ông dường như đã không phát huy tác dụng.

Nỗi lo điều tra và siết quy định

Giới đầu tư lo ngại ba vấn đề. Thứ nhất, Quốc hội do Đảng Dân chủ kiểm soát (chính thức từ tháng 1/2027) có thể mở điều tra về thời gian ông Musk lãnh đạo Ban Hiệu quả Chính phủ (DOGE) và các hợp đồng liên bang của SpaceX.

Thứ hai, quy định về AI và trung tâm dữ liệu có thể chặt hơn. Một số ứng viên Dân chủ thắng ở Texas, Ohio và Georgia từng đề xuất tạm dừng hoặc hạn chế dự án trung tâm dữ liệu mới. Theo ước tính của Goldman Sachs, các hạn chế ở cấp bang và địa phương có thể ảnh hưởng khoảng 45% công suất trung tâm dữ liệu dự kiến mở rộng tại Mỹ.

Thứ ba, thị trường từng kỳ vọng thương vụ sáp nhập giữa Tesla và SpaceX được công bố trong nửa đầu năm tới. Quốc hội không thể tự hủy thương vụ, nhưng các thủ tục thẩm định có thể bị kéo dài. SpaceX hiện được định giá khoảng 1.900 tỷ USD sau đợt IPO hồi tháng 6.

Theo Forbes, tài sản ông Musk giảm 42,3 tỷ USD trong 7 ngày, còn khoảng 868,8 tỷ USD. Ông vẫn là người giàu nhất thế giới. Ngược lại, tài sản của nhà sáng lập Amazon Jeff Bezos tăng 13,6 tỷ USD, còn Michael Dell giảm 11,7 tỷ USD và CEO Nvidia Jensen Huang giảm 5,6 tỷ USD. Cổ phiếu Trump Media & Technology Group, công ty sở hữu mạng xã hội Truth Social, giảm tới 25%, xuống mức thấp kỷ lục.