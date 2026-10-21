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Cô gái tử vong sau khi bị dòng nước cuốn trôi khi đang ngồi ở thác nước

Đang ngồi gần thác nước cùng nhóm bạn, cô gái 25 tuổi bất ngờ bị dòng chảy mạnh cuốn xuống khu vực nhiều đá. Lực lượng cứu hộ sau đó tìm thấy thi thể nạn nhân.

Trường Hân t/h

Một chuyến đi chơi cùng bạn bè đã kết thúc trong bi kịch khi Windy Rahma Putri, 25 tuổi, bị dòng nước chảy xiết cuốn trôi tại thác Robo, tỉnh Tây Sumatra, Indonesia. Sau quá trình tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thi thể cô gái.

Video: @Brahamhudson / X

Theo thông tin từ truyền thông địa phương, vụ việc xảy ra tại khu vực thác Robo, thuộc vùng Limapuluh Kota. Thời điểm đó, Putri đang ngồi gần thác nước cùng nhóm bạn. Bất ngờ, dòng nước mạnh cuốn cô mất thăng bằng, khiến cô rơi xuống khu vực có nhiều tảng đá.

Diễn biến sự việc được những người có mặt ghi lại bằng điện thoại. Khi phát hiện Putri bị dòng nước cuốn đi và mất tích, bạn bè cô lập tức thông báo cho chính quyền địa phương để tìm kiếm, cứu hộ.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, các đội cứu hộ đã đến hiện trường, tổ chức tìm kiếm quanh khu vực thác nước và những địa hình đá lân cận. Sau quá trình tìm kiếm, lực lượng thuộc Cơ quan Tìm kiếm và Cứu hộ Quốc gia Indonesia đã tìm thấy thi thể Windy Rahma Putri.

Chính quyền địa phương hiện tiến hành điều tra để làm rõ vụ việc. Tai nạn là lời cảnh báo về những nguy hiểm tiềm ẩn tại khu vực thác nước, nơi dòng chảy có thể mạnh lên bất ngờ, khiến người ở gần mép nước dễ mất thăng bằng và bị cuốn trôi.

#tai nạn thác nước #Cô gái tử vong #Thác Robo #Indonesia #cứu hộ #Thác Robo

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