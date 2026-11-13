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Chính trị

Cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội khóa XVI với ông Hồ Sỹ Hùng

Ngày 13/11, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn ký ban hành Nghị quyết số 52 của Quốc hội cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội khóa XVI đối với ông Hồ Sỹ Hùng.

Hải Ninh

Căn cứ Hiến pháp, Luật Tổ chức Quốc hội và các quy định pháp luật có liên quan, sau khi nghe Tờ trình của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Quốc hội đã tiến hành thảo luận, bỏ phiếu kín, biểu quyết thông qua và ban hành Nghị quyết số 52/2026/QH16 ngày 13/11/2026 của Quốc hội về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội khóa XVI đối với ông Hồ Sỹ Hùng.

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Ông Hồ Sỹ Hùng

Ông Hồ Sỹ Hùng sinh ngày 14/4/1968, tại xã Phú Nghĩa, tỉnh Nghệ An. Ông là Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam và từng giữ chức Thứ trưởng Bộ Tài chính, Phó Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp...

#Hồ Sỹ Hùng #Quốc hội khóa XVI #Nghị quyết 52 #đại biểu Quốc hội #Trần Thanh Mẫn #VCCI

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