Châu Âu trải qua mùa hè nắng nóng kỷ lục năm 2026

Theo một nghiên cứu mới, đợt nắng nóng kỷ lục ở châu Âu trong mùa hè năm 2026 đã khiến hơn 50.000 người thiệt mạng.

AP dẫn một nghiên cứu mới cho biết, nắng nóng kỷ lục tại châu Âu trong mùa hè năm nay đã khiến hơn 50.000 người tử vong, trong đó gần 2/3 số ca tử vong này được cho là có liên quan đến biến đổi khí hậu do con người gây ra.

Các nhà nghiên cứu đã lập mô hình số ca tử vong liên quan đến nhiệt độ cao ở các nhóm tuổi khác nhau tại 854 thành phố châu Âu trong những đợt nắng nóng liên tiếp vào tháng 6, 7 và tháng 8 và phát hiện ra rằng 50.391 tử vong do nhiệt độ tăng cao. Trong số đó, 32.619 trường hợp được cho là do phần nhiệt độ gia tăng từ việc đốt nhiên liệu hóa thạch như than đá, dầu mỏ và khí đốt. Nghiên cứu sẽ được công bố trên tạp chí Nature Health.

Biến đổi khí hậu khiến tình hình nghiêm trọng hơn

Con số này cao hơn 71% so với mùa hè trước đó, với 29.480 ca tử vong vào năm 2022, theo cùng nhóm nghiên cứu từng công bố một nghiên cứu hồi đầu tháng này. Được biết, họ theo dõi số ca tử vong do nắng nóng mùa hè hàng năm tại các thành phố châu Âu.

"Con số tử vong trong mùa hè năm nay vẫn còn thấp hơn thực tế vì chưa tính đến đợt sóng nhiệt vào tháng 5 và chỉ xét đến các ca tử vong tại 854 thành phố, chiếm khoảng 40% dân số châu Âu", các tác giả nghiên cứu cho biết.

Một công nhân uống nước tại công trường xây dựng trong điều kiện nhiệt độ cao ở Boulogne Billancourt, ngoại ô Paris, Pháp, ngày 24/6/2026. Ảnh: AP/Christophe Ena.

Khoảng 1/3 số ca tử vong xảy ra từ ngày 17/6 đến 1/7, trong một đợt nắng nóng đặc biệt dữ dội khi nhiệt độ cao hơn mức bình thường 5,3 độ C, theo đồng tác giả nghiên cứu Garyfallos Konstantinoudis, chuyên gia thống kê sinh học tại Đại học Imperial College London.

“Tại phần lớn Tây và Bắc Âu, cơ sở hạ tầng không được thiết kế để chịu được mức nhiệt độ mà chúng ta đang chứng kiến hiện nay do tác động của hiện tượng ấm lên toàn cầu do con người gây ra”, tác giả chính Clair Barnes, nhà khoa học khí hậu tại Imperial College London, nhận định. Bà cho biết một số thành phố châu Âu mùa hè này có nhiệt độ cao hơn bình thường tới 12 độ C.

Italy, Pháp, Tây Ban Nha và Đức là những nước ghi nhận số ca tử vong cao nhất. Trong số các thủ đô ở châu Âu, Rome có tổng số ca tử vong do nắng nóng cao nhất trong khoảng thời gian từ năm 2000 đến 2025, theo nghiên cứu của nhóm công bố hồi đầu tháng này.

Barnes cho biết, ngay cả khi không có biến đổi khí hậu, đây cũng đã là một đợt nắng nóng bất thường, và hiện tượng này càng trầm trọng hơn do biến đổi khí hậu.

Cần giải quyết tận gốc vấn đề

“Mức tăng nhiệt nền do hoạt động của con người, chủ yếu là đốt nhiên liệu hóa thạch, đã khiến nhiệt độ của chúng ta tăng lên. Việc tăng thêm 2,5 độ C nghe có vẻ ít, nhưng với nhiều người, chính mức tăng này là yếu tố khiến nhiệt độ chuyển từ khó chịu sang nguy hiểm và thậm chí gây chết người”, bà Barnes nhấn mạnh.

Hơn một nửa số người tử vong do nắng nóng ở châu Âu là người từ 85 tuổi trở lên, và hơn 800 người tử vong trong độ tuổi từ 20 đến 44, nhà nghiên cứu Konstantinoudis cho biết thêm.

Du khách đi bộ dưới trời nắng nóng ở Italy ngày 1/8/2026. Ảnh: AP/Alessandra Tarantino.

“Chúng ta cần chuẩn bị ứng phó với mức nhiệt mà hiện nay không thể tránh khỏi, bằng các khoản đầu tư khẩn cấp vào hệ thống cảnh báo sớm về nắng nóng, đảm bảo tiếp cận công bằng với các giải pháp làm mát ít phát thải carbon, xây dựng các mạng lưới cộng đồng hỗ trợ những người dễ bị tổn thương nhất, đồng thời nhanh chóng giảm sử dụng nhiên liệu hóa thạch”, bác sĩ cấp cứu người Canada Courtney Howard, người không tham gia nghiên cứu trên, nhấn mạnh.

"Thích ứng chỉ là một phần của giải pháp", Tiến sĩ Jonathan Patz đến từ Đại học Wisconsin-Madison, người đánh giá cao nghiên cứu này, cho biết.

“Chúng ta không thể chỉ lo dọn dẹp hậu quả mà không nghĩ đến việc ngăn chặn”, Tiến sĩ Patz nói tiếp.

“Chúng ta cần phòng ngừa ở nhiều cấp độ. Cần cải thiện các biện pháp làm mát và bảo vệ nhóm dân số dễ bị tổn thương trước tần suất và mức độ nghiêm trọng của các đợt sóng nhiệt ngày càng tăng. Nhưng quan trọng hơn, chúng ta phải giải quyết tận gốc vấn đề, đó là việc đốt nhiên liệu hóa thạch”, Tiến sĩ Patz bình luận.