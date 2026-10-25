ChatGPT cho phép người dùng khóa cuộc trò chuyện bằng mã PIN

OpenAI đang giúp việc bảo vệ các cuộc trò chuyện ChatGPT của bạn khỏi những con mắt tò mò trở nên dễ dàng hơn với tính năng gọi là "cuộc trò chuyện bị khóa".

Khi tính năng này được kích hoạt, người dùng có thể quyết định xem một cuộc trò chuyện trước đó có xuất hiện trong lịch sử trò chuyện thông thường, các cuộc trò chuyện được ghim và kết quả tìm kiếm cuộc trò chuyện hay không.

Chức năng khóa mã PIN giúp bảo vệ các đoạn chat nhạy cảm trong ChatGPT.

Để truy cập các cuộc trò chuyện bị khóa, người dùng cần nhập mã PIN 4 chữ số. Trên iPhone hoặc điện thoại Android, bạn cũng có thể sử dụng các hệ thống xác thực như Face ID để truy cập các cuộc trò chuyện đó.

OpenAI hình dung các cuộc trò chuyện bị khóa chủ yếu như một cách để ngăn người khác ở nơi công cộng hoặc người mà bạn đưa điện thoại cho xem các cuộc trò chuyện của bạn với ChatGPT.

Chúng không phải là một hình thức mã hóa đầu cuối hoặc một cách để né tránh các nghĩa vụ pháp lý của OpenAI nếu bạn gặp rắc rối với nơi làm việc hoặc pháp luật.

Công ty đã nêu rõ điều này trong một trang hỗ trợ mới được công bố, nơi họ cũng lưu ý rằng các cuộc trò chuyện bị khóa sẽ không tự động thay đổi cài đặt huấn luyện mô hình của bạn hoặc thời gian OpenAI lưu giữ các cuộc trò chuyện riêng tư của người dùng.

Tuy nhiên, nếu bạn cần đặt lại mã PIN tài khoản của mình vì bất kỳ lý do nào, việc đó sẽ xóa tất cả các cuộc trò chuyện bị khóa, cùng với bất kỳ tệp nào người dùng đã tải lên không gian dự án của họ. "Điều này không thể hoàn tác và bộ phận hỗ trợ của OpenAI không thể khôi phục nội dung đã xóa", công ty cảnh báo.

Người dùng có thể mở khóa tất cả cuộc trò chuyện ẩn bằng Face ID hoặc vân tay.

Dù bằng cách nào, người dùng cũng sẽ tìm thấy các cuộc trò chuyện riêng tư của mình được nhóm lại trong một dự án mới có tên "Cuộc trò chuyện bị khóa".

OpenAI cho biết họ đang triển khai tính năng khóa cuộc trò chuyện cho người dùng một cách dần dần. Nếu bạn không thấy tùy chọn này ngay lập tức, có thể sẽ mất vài ngày trước khi nó xuất hiện trong tài khoản của bạn.

Tính năng này sẽ khả dụng cho cả tài khoản miễn phí cũng như những người dùng có gói đăng ký Go, Plus và Pro. Trên Android và iOS, bạn có thể sử dụng chế độ thoại kết hợp với tính năng khóa cuộc trò chuyện, mặc dù bạn không thể khóa các cuộc trò chuyện Codex của mình bằng tính năng này.