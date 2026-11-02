Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Kho tri thức

Bí mật tiến hóa những loài thực vật có hoa nhìn giống động vật

Trong thế giới thực vật, có những bông hoa trông giống hệt khỉ, vịt, chim bồ câu hay thậm chí những loài côn trùng.

Thanh Bình (tổng hợp)

Không cần di chuyển hay phát ra tiếng kêu, một số loài thực vật vẫn khiến con người kinh ngạc bởi khả năng tạo ra những hình dạng giống động vật đến khó tin. Đặc biệt, ở nhiều loài lan, sự tương đồng này không chỉ là một sự trùng hợp thú vị mà còn liên quan trực tiếp đến chiến lược sinh tồn và sinh sản. Hình dáng, màu sắc và đôi khi cả mùi hương được sử dụng để đánh lừa những sinh vật khác.

Nổi tiếng nhất có lẽ là lan mặt khỉ (Dracula simia), loài lan có hoa trông giống khuôn mặt một con khỉ nhỏ. Cây phân bố tại các khu rừng núi ẩm ướt ở Ecuador, Peru và một số khu vực Nam Mỹ. Những cánh hoa tạo thành đường nét giống đôi mắt, mũi và miệng, khiến người quan sát có cảm giác đang nhìn vào một khuôn mặt linh trưởng thu nhỏ. Một số loài lan thuộc chi Dracula khác cũng có hình dáng tương tự, dù cấu trúc hoa thực tế rất đa dạng.

Lan mặt khỉ (Dracula simia) với những đường nét gợi liên tưởng đến khuôn mặt linh trưởng. Ảnh: Royal Botanic Gardens, Kew.

Một ví dụ khác là lan vịt bay (Caleana major), có nguồn gốc từ Australia. Hoa của loài này sở hữu phần cánh và môi hoa tạo thành hình dáng giống một con vịt đang dang cánh bay. Tuy nhiên, hình dạng đặc biệt không đơn thuần để con người chiêm ngưỡng. Khi một số loài côn trùng phù hợp đậu lên phần môi hoa, cơ chế bản lề sẽ bất ngờ gập xuống, đưa chúng tiếp xúc với bộ phận mang phấn. Sau đó, côn trùng thoát ra và mang phấn đến những bông hoa khác.

Lan vịt bay (Caleana major), loài thực vật đặc hữu của Australia có hoa giống một con vịt đang bay. Ảnh: plantora.app

Đáng chú ý hơn là lan ong (Ophrys apifera), loài hoa có phần môi trông giống một con ong cái đang đậu trên cánh hoa. Sự bắt chước này còn tinh vi đến mức hoa có thể phát ra mùi hương tương tự pheromone của ong cái. Ong đực bị thu hút, tìm cách giao phối với bông hoa và vô tình mang các khối phấn đi nơi khác. Hiện tượng này được gọi là thụ phấn giả giao phối (pseudocopulation), một chiến lược sinh sản đặc biệt trong giới thực vật.

Lan ong (Ophrys apifera). Ảnh: Pinterest

Không chỉ có hoa lan, nhiều loài thực vật khác cũng sở hữu hình dáng gợi liên tưởng đến động vật. Hoa dơi đen (Tacca chantrieri) ở Đông Nam Á có những lá bắc màu tím đen xòe rộng như đôi cánh dơi, kèm các sợi dài rủ xuống giống bộ râu. Lan bồ câu (Peristeria elata), quốc hoa của Panama, lại có cấu trúc bên trong bông hoa giống một con chim bồ câu trắng đang dang cánh. Trong khi đó, lan cò trắng (Habenaria radiata) khiến người ta liên tưởng đến một con cò đang bay với bộ lông trắng muốt.

Lan cò trắng (Habenaria radiata). Ảnh: Pinterest

Điều thú vị là không phải mọi hình dáng giống động vật đều hình thành nhằm mục đích đánh lừa sinh vật khác. Một số trường hợp thực sự là kết quả của chọn lọc tự nhiên, giúp cây thu hút côn trùng thụ phấn hoặc tránh bị động vật ăn lá. Nhưng cũng có những hình dạng chỉ khiến con người liên tưởng đến động vật do hiện tượng tâm lý gọi là pareidolia – xu hướng nhận ra những hình ảnh quen thuộc trong các cấu trúc ngẫu nhiên. Dù thuộc trường hợp nào, những loài thực vật này vẫn cho thấy sự đa dạng đáng kinh ngạc của hình thái sinh học và những chiến lược tiến hóa trong tự nhiên.

Giống cừu kỳ lạ với bốn sừng cong đối xứng và gần như không có đuôi.
#Lan mặt khỉ #Lan vịt bay #Lan ong #Thực vật bắt chước động vật #Thụ phấn giả giao phối

Bài liên quan

Kho tri thức

Bọ cạp Thiên Đường và ốc nón Sơn Đoòng: Hai thế giới sinh tồn ở Phong Nha – Kẻ Bàng

Được phát hiện trong động Thiên Đường và hang Sơn Đoòng, hai loài sinh vật nhỏ bé hé lộ những đặc điểm thích nghi và giá trị tiến hóa đáng chú ý.

Nhắc đến Vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng, nhiều người thường nghĩ đến những hang động kỳ vĩ, các dòng sông ngầm, hố sụt và những khối thạch nhũ hàng triệu năm tuổi. Tuy nhiên, bên cạnh cảnh quan ngoạn mục, hệ thống núi đá vôi nơi đây còn là môi trường sống của nhiều sinh vật ít được biết đến, trong đó có những loài chỉ mới được khoa học mô tả trong vài thập niên gần đây.

Hai đại diện tiêu biểu trong số đó là bọ cạp Thiên Đường (Vietbocap thienduongensis), được phát hiện trong động Thiên Đường và ốc nón Sơn Đoòng (Calybium plicatus), được tìm thấy tại Hố sụt 1 bên trong hang Sơn Đoòng. Trong hai loài động vật này, một loài thích nghi với môi trường hang động sâu, thiếu ánh sáng, loài còn lại được ghi nhận ở khu vực hố sụt có ánh sáng tự nhiên chiếu xuống, nơi điều kiện sống khác biệt với vùng tối bên trong hang.

Xem chi tiết

Kho tri thức

Bí ẩn bọt biển lớn nhất thế giới to bằng ô tô

Ở độ sâu hơn 2.000m dưới Thái Bình Dương, các nhà khoa học từng phát hiện một con bọt biển có kích thước tương đương chiếc ô tô nhỏ. Dù đã được tìm thấy hơn 10 năm, sinh vật khổng lồ này vẫn còn nhiều bí ẩn.

Con bọt biển được các nhà khoa học thuộc Cơ quan Quản lý Khí quyển và Đại dương Quốc gia Mỹ (NOAA) phát hiện vào năm 2015, trong chuyến thám hiểm khu bảo tồn biển Papahānaumokuākea, gần quần đảo Hawaii.

anh-man-hinh-2026-10-31-luc-165451.png
Con bọt biển lớn nhất từng được ghi nhận, được phát hiện ở độ sâu hơn 2.000 m dưới Thái Bình Dương, gần quần đảo Hawaii. Ảnh: NOAA Ocean Exploration
Xem chi tiết

Kho tri thức

Phân tích DNA hồ Loch Ness hé lộ điều gì về sinh vật bí ẩn?

Chiếc cổ dài nhô lên khỏi mặt nước đã khiến quái vật hồ Loch Ness trở thành huyền thoại, nhưng liệu một loài bò sát tiền sử có thể đứng sau bí ẩn này?

Plesiosaur là nhóm bò sát biển cổ đại từng sinh sống trên Trái Đất trong hàng trăm triệu năm, nổi bật với bốn chi dạng mái chèo và hình dáng khác thường. Một số loài có chiếc cổ dài cùng cái đầu nhỏ, trong khi những loài khác sở hữu cổ ngắn và bộ hàm lớn đầy răng sắc nhọn. Chính hình dáng đặc biệt ấy khiến plesiosaur trở thành hình mẫu quen thuộc của Nessie, sinh vật bí ẩn được cho là ẩn náu trong hồ Loch Ness ở Scotland.

Plesiosaur không phải khủng long theo phân loại khoa học, dù chúng sống cùng thời với khủng long trong Đại Trung sinh. Chúng thích nghi hoàn toàn với môi trường nước, sử dụng bốn chi dạng mái chèo để di chuyển và phải ngoi lên mặt nước để hô hấp. Nhóm động vật này đã tuyệt chủng vào khoảng 66 triệu năm trước, cùng thời điểm xảy ra cuộc đại tuyệt chủng cuối kỷ Phấn Trắng. Cho đến nay, hóa thạch plesiosaur được tìm thấy ở nhiều nơi trên thế giới, nhưng chưa có bằng chứng đáng tin cậy cho thấy chúng sống sót đến thời hiện đại.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới