Kho tri thức

Bí ẩn con dấu đá đen khắc người có cánh 2.700 năm tuổi

Con dấu đá đen cực kỳ hiếm 2.700 năm tuổi khắc họa một người có cánh được phát hiện ở Jerusalem gây ngạc nhiên giới khảo cổ học.

Một phát hiện khảo cổ quan trọng đã được thực hiện gần Bức tường phía Nam của Đền Núi, cụ thể là trong Vườn Khảo cổ Davidson ở Jerusalem, Israel. Ảnh: @Cơ quan Cổ vật Israel.
Tại đây, các chuyên gia đến từ Cơ quan Cổ vật Israel đã phát hiện ra một con dấu bằng đá đen cực kỳ quý hiếm, ước tính nó có niên đại khoảng 2.700 năm tuổi. Ảnh: @Cơ quan Cổ vật Israel.
Trên con dấu này có khắc một dòng chữ bằng chữ Do Thái cổ có nội dung "LeYeho'ezer ben Hosh'ayahu". Ảnh: @Cơ quan Cổ vật Israel.
Cùng hình một hình người có cánh mặc một bộ trang phục dài sọc, bờm dài, và có mũ đội đầu. Ảnh: @Cơ quan Cổ vật Israel.
Con dấu này có chức năng như một lá bùa hộ mệnh vừa là một vật ký kết hợp pháp. @Cơ quan Cổ vật Israel.
Con dấu được làm bằng đá đen này là một trong những con dấu đẹp nhất từng được phát hiện trong các cuộc khai quật ở Jerusalem cổ đại và được chế tác ở cấp độ nghệ thuật cao nhất. Ảnh: @Cơ quan Cổ vật Israel.
Mời Quý Độc Giả cùng xem video: “Mở” xác ướp 3.000 năm của Pharaoh Ai Cập: Dung mạo thật "gây sốc" và những bí mật động trời. Nguồn video: @VGT TV - Đời Sống.
