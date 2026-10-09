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Số hóa - Xe

Bàn tay robot Trung Quốc khiến người xem trầm trồ vì quá khéo

Bàn tay robot LinkerHand O30 có 20 bậc tự do, đủ khả năng đổi bài, xử lý đồng xu và thực hiện các thao tác tinh vi như bàn tay người.

Thiên Trang (th)

Một startup robot Trung Quốc vừa gây chú ý với màn trình diễn cho thấy bàn tay máy có thể thực hiện những động tác tưởng như chỉ phù hợp với con người. LinkerBot sử dụng bàn tay robot LinkerHand O30 để biểu diễn ba màn ảo thuật, gồm biến đổi lá bài, lấy một chiếc ôtô đồ chơi từ trong lá bài và làm biến mất đồng xu.

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Bàn tay robot LinkerHand O30 thực hiện màn ảo thuật với lá bài và đồng xu. (Ảnh: LinkerBot)

Điểm đáng chú ý nằm ở khả năng xử lý những vật thể nhỏ và mỏng. Trong video trình diễn, các ngón tay của O30 phối hợp liên tục để cầm, chuyển và thay đổi vị trí của lá bài hoặc đồng xu. Thay vì chỉ thực hiện các động tác đóng, mở đơn giản, bàn tay có thể điều khiển từng khớp riêng biệt, tạo ra nhiều kiểu cầm nắm tùy theo hình dạng vật thể. Đây là một trong những năng lực quan trọng nếu robot hình người muốn đảm nhận các công việc đòi hỏi sự khéo léo.

Theo LinkerBot, LinkerHand O30 sở hữu 20 bậc tự do chủ động và sử dụng kiến trúc truyền động trực tiếp. Hệ thống kết hợp động cơ không chổi than với cơ cấu truyền động chính xác, trong khi toàn bộ bàn tay nặng khoảng 730 gram. Nhà sản xuất cho biết bộ điều khiển có thể nhận lệnh tới 500 lần mỗi giây thông qua kết nối CAN và CAN FD, còn sai số vị trí khi thực hiện các động tác lặp lại tối đa khoảng 0,2 mm.

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20 bậc tự do giúp O30 phối hợp các ngón tay để thực hiện những thao tác phức tạp. (Ảnh: LinkerBot)

Bên cạnh độ chính xác, O30 còn được thiết kế để tạo lực nắm đáng kể. Theo thông số do LinkerBot công bố, bàn tay có thể chịu tải tối đa 30 kg, lực ở đầu ngón cái đạt 24 N và lực nắm bằng cả năm ngón lên tới 70 N. Các ngón có phạm vi và tốc độ chuyển động riêng, cho phép hệ thống phối hợp 20 khớp để thích ứng với từng thao tác. Bàn tay có thể đóng hoặc mở hoàn toàn trong khoảng 0,8 giây và sử dụng nguồn điện 24-48 V.

LinkerBot hướng O30 tới nhiều ứng dụng ngoài trình diễn. Thiết bị có thể được sử dụng làm nền tảng nghiên cứu robot, huấn luyện mô hình điều khiển thao tác và phục vụ những công việc yêu cầu độ chính xác cao trong điện tử, ôtô hay hàng không vũ trụ. Mức tiêu thụ điện tối đa được công bố ở 150 W. Thành lập năm 2023, startup này đang phát triển nhiều loại bàn tay robot với số bậc tự do khác nhau, trong đó O30 cho thấy hướng đi ngày càng rõ của robot hình người: không chỉ đi lại hay nâng vật, mà còn phải đủ khéo để xử lý những vật thể nhỏ nhất.

Mời quý độc giả xem thêm video: Elon Musk dự báo kỷ nguyên 1 tỷ robot tự sản xuất làm thay đổi toàn bộ nền kinh tế thế giới trong 10 năm tới.
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