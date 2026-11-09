Ăn cá nóc biển, 14 người ở Lâm Đồng nhập viện cấp cứu

Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận đang điều trị 14 trường hợp ngộ độc cá nóc, trong đó một bệnh nhân rơi vào tình trạng hôn mê sâu, suy thận nặng.

Ngày 9/11, Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận (tỉnh Lâm Đồng) cho biết đang điều trị 14 bệnh nhân bị ngộ độc sau khi ăn cá nóc. Trong đó, một bệnh nhân bị ngộ độc rất nặng, hôn mê sâu và suy thận nặng.

Khoa cấp cứu Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận (Ảnh: Thanh Biên).

Theo thông tin từ bệnh viện, trưa 8/11, một nhóm người cùng ăn cá nóc biển do một ngư dân đi biển mang về. Số cá này được chia cho nhiều gia đình tại làng chài Phú Hài, phường Phú Thủy, tỉnh Lâm Đồng chế biến.

Sau bữa ăn, những người này xuất hiện triệu chứng đau bụng, tê lưỡi, nôn ói liên tục nên được đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Chiều 8/11, bệnh viện tiếp nhận 10 trường hợp đầu tiên. Đến tối cùng ngày, thêm 4 người nhập viện với triệu chứng tương tự, nâng tổng số bệnh nhân bị ngộ độc lên 14 người.

Các bác sĩ đã tiến hành truyền dịch và triển khai các biện pháp điều trị chống độc. Đến sáng 9/11, sức khỏe của 13 bệnh nhân cơ bản ổn định. Riêng một trường hợp bị ngộ độc rất nặng, hiện hôn mê sâu, suy thận nặng và đang được tích cực điều trị.

Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận (Ảnh: Thanh Biên).

Cá nóc chứa độc tố tetrodotoxin, chủ yếu tác động lên hệ thần kinh, có thể gây tê liệt cơ, suy hô hấp và tử vong. Độc tố thường tập trung ở gan, buồng trứng, ruột và một số bộ phận khác của cá. Đặc biệt, độc tố này không bị phá hủy khi nấu chín.

Ngành chức năng khuyến cáo người dân tuyệt đối không đánh bắt, mua bán, chế biến hoặc sử dụng cá nóc làm thực phẩm để tránh nguy cơ ngộ độc, đe dọa tính mạng.