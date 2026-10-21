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Zalo có trợ lý AI miễn phí giúp tra cứu luật, thủ tục

Trợ lý Công dân số trên Zalo hỗ trợ tra cứu thủ tục hành chính, quy định pháp luật miễn phí 24/7, kèm trích dẫn để người dùng đối chiếu.

Thiên Trang (th)

Zalo tích hợp một công cụ AI miễn phí giúp người dùng tìm hiểu các thủ tục hành chính và quy định pháp luật ngay trong ứng dụng. Có tên Trợ lý Công dân số, chatbot này hoạt động liên tục 24/7, trả lời câu hỏi bằng tiếng Việt và thường cung cấp trích dẫn điều luật liên quan. Nhờ đó, người dân có thể nhanh chóng tìm thông tin về những vấn đề thường gặp mà không cần cài thêm ứng dụng.

Trợ lý Công dân số trên Zalo hỗ trợ người dân tra cứu thông tin pháp luật và thủ tục hành chính ngay trong khung chat.

Theo thông tin từ Zalo, Trợ lý Công dân số được ra mắt từ tháng 9/2025, sử dụng mô hình ngôn ngữ lớn do đội ngũ kỹ sư Việt Nam phát triển. Công cụ tập trung vào các chủ đề gắn với đời sống như đất đai, giấy phép lái xe, kết hôn, khai sinh, thừa kế và hoạt động kinh doanh. Người dùng có thể hỏi về giấy tờ cần chuẩn bị khi đăng ký khai sinh, thủ tục cấp lại căn cước bị mất, hồ sơ xin giấy phép xây dựng nhà ở hoặc mức xử phạt đối với một số vi phạm giao thông.

Để trải nghiệm tính năng, người dùng nên cập nhật Zalo lên phiên bản mới nhất trên điện thoại. Sau đó, mở ứng dụng, chọn mục Khám phá ở thanh menu phía dưới và tìm Trợ lý Công dân số. Tại giao diện trò chuyện, người dùng nhập câu hỏi vào khung chat rồi nhấn gửi để nhận phản hồi. Cách tương tác tương tự những chatbot AI phổ biến, không đòi hỏi thao tác kỹ thuật phức tạp.

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Người dùng có thể đặt câu hỏi cụ thể về khai sinh, giấy phép lái xe hoặc thủ tục đất đai để nhận hướng dẫn tham khảo từ chatbot AI.

Trợ lý cũng có thể hỗ trợ tra cứu tên đơn vị hành chính sau sáp nhập hoặc hướng dẫn các bước thực hiện một số dịch vụ công. Để nhận câu trả lời sát nhu cầu, người dùng nên mô tả rõ hoàn cảnh thay vì đặt câu hỏi quá chung chung. Chẳng hạn, thay vì chỉ hỏi cách đăng ký khai sinh, có thể nêu rõ trẻ mới sinh và cha mẹ đã đăng ký kết hôn để hệ thống xác định thông tin cần thiết.

Dù thuận tiện, câu trả lời của AI vẫn nên được xem là nguồn tham khảo, không thay thế văn bản pháp luật chính thức hay tư vấn chuyên môn. Khi liên quan đến đất đai, thừa kế, tranh chấp hoặc tài sản có giá trị lớn, người dân cần kiểm tra lại quy định tại cơ quan có thẩm quyền hoặc tham vấn luật sư. Ngay cả khi chatbot dẫn điều luật, người dùng cũng nên mở văn bản gốc để xác minh hiệu lực và nội dung áp dụng.

Ngoài phục vụ cá nhân, Trợ lý Công dân số còn có thể được tích hợp vào tài khoản Zalo Official Account (Zalo OA) của cơ quan, đơn vị nhằm hỗ trợ người dân tiếp cận thông tin dịch vụ công. Nếu được triển khai phù hợp, công cụ này có thể giúp việc tra cứu thủ tục hành chính trở nên dễ tiếp cận hơn, đồng thời giảm thời gian tìm kiếm thông tin từ nhiều nguồn khác nhau.

Mời quý độc giả xem thêm video: EU chấn động với kế hoạch cấm trẻ dưới 15 tuổi dùng mạng xã hội và chatbot AI.
#Zalo #trợ lý AI #tra cứu luật #thủ tục hành chính #pháp luật #công dân

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