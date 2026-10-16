Xiaomi Pad 9 Pro Max đứng đầu bảng AnTuTu với chip Xring O3

Sau thành công vang dội của Xiaomi 18 Fold, chiếc máy tính bảng mới nhất của Xiaomi cũng vươn lên đứng đầu bảng xếp hạng Antutu nhờ con chip Xiaomi tự làm.

Tiếp nối thành công vang dội sau khi dòng điện thoại gập Xiaomi 18 Fold xuất sắc giành lấy vị trí quán quân trên bảng xếp hạng hiệu năng smartphone cao cấp của AnTuTu, Xiaomi lại tiếp tục ghi dấu ấn mạnh mẽ tại thị trường máy tính bảng.

Máy tính bảng cỡ lớn Xiaomi Pad 9 Pro Max bước lên ngôi vương hiệu năng Antutu.

Theo những số liệu thống kê và kết quả đánh giá mới nhất được công bố trên trang chủ AnTuTu dành cho tháng 9 năm 2026, chiếc máy tính bảng Xiaomi Pad 9 Pro Max đã chính thức vươn lên vị trí dẫn đầu.

Những con số này đánh dấu một bước tiến vượt bậc của hãng trong việc chinh phục phân khúc thiết bị di động màn hình lớn.

Thiết bị sở hữu màn hình kích thước lớn 13.3 inch và vượt qua đối thủ nặng ký iQOO Pad Ultra để độc chiếm vị trí số một. Thành tích này gây ấn tượng mạnh với giới chuyên môn bởi iQOO Pad Ultra được trang bị con chip Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 hàng đầu của Qualcomm.

Dẫu vậy, mẫu tablet của Xiaomi vẫn chứng minh sự vượt trội rõ rệt về điểm số tổng thể trong các bài kiểm tra áp lực nặng.

Bảng xếp hạng hiệu năng máy tính bảng Android tháng 9/2026 của Antutu.

Sức mạnh đột phá từ Xring O3 và RAM LPDDR6

Trái tim làm nên chiến thắng của Xiaomi Pad 9 Pro Max chính là vi xử lý Xring O3 do đội ngũ kỹ sư bán dẫn của Xiaomi tự nghiên cứu và phát triển. Thiết bị thử nghiệm sở hữu cấu hình phần cứng tối tân với dung lượng 16 GB RAM chuẩn LPDDR6 thế hệ mới cùng bộ nhớ trong 1 TB.

Chuẩn bộ nhớ RAM LPDDR6 với băng thông truyền tải dữ liệu vượt trội so với chuẩn LPDDR5X Ultra trên đối thủ đã đóng vai trò then chốt giúp tối ưu hóa khả năng phản hồi và đẩy điểm số benchmark lên mức kỷ lục.

Bảng xếp hạng top 10 còn lại phần lớn bị chiếm lĩnh bởi các thiết bị chạy chip Snapdragon 8 Elite Gen 5 từ các thương hiệu OPPO, Lenovo, vivo và HONOR, hoàn toàn vắng bóng các đại diện sử dụng chip MediaTek.

Chip Xring O3 được trang bị trên Xiaomi 18 Fold và Xiaomi Pad 9 Pro Max.

Thành công liên tiếp của chip Xring O3, từ vị trí dẫn đầu trên điện thoại gập Xiaomi 18 Fold cho đến ngôi vương trên máy tính bảng cho thấy năng lực thiết kế silicon của Xiaomi. Họ đã thực sự bước lên tầm cao mới, trở thành đối trọng đáng gờm của Qualcomm trong thế giới Android cao cấp.

Đặc biệt, kích thước thân máy lớn 13.3 inch của chiếc tablet mang lại diện tích tản nhiệt thụ động vô cùng rộng rãi, vượt trội hơn hẳn không gian chật hẹp trên smartphone. Nhờ đó, chip Xring O3 có thể duy trì công suất tối đa liên tục trong thời gian dài mà không gặp phải tình trạng quá nhiệt hay tụt xung nhịp đột ngột.

Xiaomi Pad 9 Pro Max thực sự là một con quái vật hiệu năng đích thực trên thị trường máy tính bảng năm 2026. Điểm mạnh vượt trội của máy nằm ở sức mạnh xử lý đỉnh nóc của chip tự phát triển Xring O3, chuẩn RAM LPDDR6 tối tân và màn hình 13.3 inch khổng lồ, mang đến khả năng xử lý đồ họa, dựng video 4K hay chơi các tựa game 3D nặng với độ ổn định tuyệt đối.

Chiếc máy này sẽ là sự lựa chọn số một cho các chuyên gia sáng tạo nội dung, họa sĩ kỹ thuật số, kỹ sư đồ họa cần một không gian hiển thị rộng rãi để phác thảo và chỉnh sửa tài liệu. Đồng thời, đây cũng là cỗ máy giải trí và làm việc di động hoàn hảo cho những ai muốn tìm kiếm một thiết bị có sức mạnh tương đương laptop mỏng nhẹ nhưng sở hữu tính cơ động cao của hệ điều hành Android.