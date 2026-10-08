Xe máy điện Honda UC3 lắp ráp tại Việt Nam, giá ưu đãi từ 56,5 triệu đồng

UC3 là mẫu xe điện thứ hai được Honda đưa vào dây chuyền lắp ráp tại Việt Nam. Lô xe đầu tiên hiện đã có mặt tại các hệ thống đại lý ủy nhiệm (HEAD) tại Hà Nội.

Video: Trải nghiệm nhanh xe máy điện Honda UC3 tại Việt Nam.

Theo ghi nhận tại các đại lý, phiên bản Honda UC3 sản xuất trong nước không có sự khác biệt về thiết kế hay trang bị so với lô xe nhập khẩu Thái Lan. Xe vẫn duy trì hai phiên bản với mức giá niêm yết lần lượt là 80 triệu đồng và 81,4 triệu đồng (đã bao gồm thuế VAT).

Honda UC3 lắp ráp tại Việt Nam đã có mặt tại các hệ thống đại lý HEAD tại Hà Nội.

Hiện tại, hãng xe Nhật Bản vẫn áp dụng chương trình khuyến mãi đưa mức giá thực tế của UC3 xuống còn 56,5 triệu đến 57,9 triệu đồng. Tầm giá mới giúp Honda UC3 gia tăng sức cạnh tranh khi đặt cạnh các mẫu tay ga thuần xăng nổi bật như Sh mode 125 hay Air Blade 160, đồng thời tạo áp lực lên đối thủ xe điện Dat Bike Quantum S1.

Việc chủ động xuất xưởng ngay tại Việt Nam cũng giúp hãng xe Nhật Bản khắc phục tình trạng thiếu hụt hàng hóa từng ghi nhận ở giai đoạn đầu phân phối, đảm bảo tiến độ giao xe nhanh chóng hơn.

Hiện tại, hãng xe Nhật Bản vẫn áp dụng chương trình khuyến mãi đưa mức giá thực tế của UC3 xuống còn 56,5 triệu đến 57,9 triệu đồng.

Honda UC3 là mẫu xe máy điện cao cấp với thiết kế hiện đại, tối giản nhưng tinh tế, nổi bật với các đường cong mềm mại xuyên suốt thân xe, phần đuôi vòm cong đặc trưng và hệ thống đèn LED liền mạch theo phương ngang. Xe được trang bị mô tơ điện công suất khoảng 8 mã lực, cho tốc độ tối đa 82 km/h.

Theo công bố của nhà sản xuất, khả năng tăng tốc của mẫu xe tương đương xe tay ga sử dụng động cơ xăng 160 cc. Xe sở hữu bộ pin LFP đạt tiêu chuẩn chống nước IP67 và tiêu chuẩn an toàn UNR136, cho quãng đường di chuyển khoảng 120 km sau mỗi lần sạc đầy.

Xe sở hữu bộ pin LFP đạt tiêu chuẩn chống nước IP67 và tiêu chuẩn an toàn UNR136, cho quãng đường di chuyển khoảng 120 km sau mỗi lần sạc đầy.

Danh sách trang bị đáng chú ý gồm: phanh tái sinh, hệ thống phanh kết hợp CBS, ba chế độ lái gồm Tiêu chuẩn, Thể thao và Tiết kiệm, chế độ hỗ trợ lùi, màn hình TFT 5 inch tích hợp Honda RoadSync hỗ trợ kết nối Bluetooth, chìa khóa thông minh Smart Key, cốp chứa đồ dung tích 26 lít cùng cổng sạc USB-C.

Honda UC3 sử dụng chuẩn sạc CHAdeMO dành cho xe hai bánh. Bộ sạc đi kèm có công suất 1.200 W, cho phép sạc từ 20% lên 80% trong khoảng 2 giờ hoặc sạc đầy pin trong khoảng 4 giờ.