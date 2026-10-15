"Xây dựng Đại học Bách khoa Hà Nội đủ sức đảm nhận nhiệm vụ lớn của quốc gia"

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tin tưởng Đại học Bách khoa Hà Nội đủ sức tiến xa hơn, đóng góp lớn hơn cho đất nước; đề nghị xây dựng Đại học Bách khoa Hà Nội trở thành đại học nghiên cứu xuất sắc, đủ sức đảm nhận những nhiệm vụ lớn của quốc gia.

Sáng 15/10, Đại học Bách khoa Hà Nội tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm thành lập (15/10/1956 - 15/10/2026) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và phát biểu chỉ đạo tại lễ kỷ niệm.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại lễ kỷ niệm

Trình bày diễn văn tại lễ kỷ niệm, GS.TS Lê Anh Tuấn, Giám đốc Đại học Bách khoa Hà Nội nêu rõ, ngày 15/10/1956, khóa học đầu tiên của Trường Đại học Chuyên nghiệp Bách khoa chính thức khai giảng. Việc thành lập trường đại học kỹ thuật đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, trong hoàn cảnh đất nước vừa giành lại hòa bình và còn bộn bề khó khăn, thể hiện tầm nhìn chiến lược của Đảng, Nhà nước và Chủ tịch Hồ Chí Minh về vai trò của đội ngũ trí thức, kỹ sư và cán bộ kỹ thuật đối với sự nghiệp kiến thiết, bảo vệ và phát triển đất nước.

Từ những ngày đầu gian khó, các thế hệ thầy và trò Bách khoa Hà Nội đã bền bỉ lao động, học tập, nghiên cứu và cống hiến. Trong những năm chiến tranh, nhà trường vừa duy trì đào tạo, vừa phục vụ sản xuất và chiến đấu; nhiều cán bộ, giảng viên, sinh viên đã lên đường làm nhiệm vụ, trong đó có những người đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do và thống nhất của Tổ quốc.

Các thế hệ Bách khoa có mặt trên mọi lĩnh vực của nền kinh tế, góp phần quan trọng xây dựng và bảo vệ đất nước. Nhà trường vinh dự sở hữu nhiều công trình nghiên cứu xuất sắc, được ghi nhận bằng các Giải thưởng Hồ Chí Minh và Giải thưởng Nhà nước.

Đến nay, Đại học Bách khoa Hà Nội xây dựng mạng lưới 300.000 cựu sinh viên toàn cầu, quy mô đào tạo 42.000 sinh viên, hợp tác hơn 100 đối tác quốc tế, tham gia 10 mạng lưới quốc tế và triển khai 68 chương trình đào tạo đại học, 42 chương trình đào tạo thạc sĩ, 28 chương trình đào tạo tiến sĩ. 5 lĩnh vực nghiên cứu ưu tiên gồm: Trí tuệ nhân tạo và Công nghệ dữ liệu, Khoa học và Công nghệ Sức khỏe, Vật liệu mới, Năng lượng và Môi trường bền vững, Thiết bị và Hệ thống thông minh.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng các đại biểu dự lễ kỷ niệm

Ghi nhận những đóng góp của Đại học Bách khoa Hà Nội, nhà trường đã được trao Huân chương Độc lập hạng Nhất năm 1996, Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới năm 2000, Anh hùng lực lượng vũ trang năm 2006, Huân chương Hồ Chí Minh năm 2001, 2016 và Huân chương Lao động hạng Nhất nhân dịp kỷ niệm 70 năm thành lập.

GS.TS Lê Anh Tuấn cho biết, dấu mốc 70 năm không chỉ là dịp tự hào về truyền thống vẻ vang của một ngôi trường danh giá. Đây còn là thời điểm tự nhìn nhận một cách nghiêm túc về thực trạng để biết mình đang ở đâu trên bản đồ thế giới, định hướng tầm nhìn và mục tiêu phát triển; tiếp tục tái cơ cấu và sắp xếp đội ngũ để nâng cao năng lực thực thi, đáp ứng một cách tốt nhất và sáng tạo nhất các bài toán chiến lược, bài toán lớn của quốc gia và của Thành phố Hà Nội.

"Đại học Bách khoa Hà Nội nhận thức sâu sắc rằng chặng đường phía trước đòi hỏi phải có tư duy mới, khát vọng mạnh mẽ, một mô hình quản trị hiện đại và hiệu quả hơn, một môi trường học thuật có sức thu hút nhân tài và điều quan trọng nhất là người học của Đại học Bách khoa Hà Nội có năng lực thực thi cao và sản phẩm do “Người Bách khoa” tạo ra có đủ sức sống để mang lại giá trị thiết thực cho xã hội”, theo GS.TS Lê Anh Tuấn.

Trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho Đại học Bách khoa Hà Nội và phát biểu tại lễ kỷ niệm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nêu rõ, đất nước đang bước vào chặng đường phát triển mới, hướng tới mục tiêu trở thành nước phát triển, thu nhập cao vào năm 2045. Trong đó, thời đại khoa học kỹ thuật, trí tuệ nhân tạo, cạnh tranh công nghệ và biến động chuỗi cung ứng đang đặt ra những thử thách mới. Để vươn lên, Việt Nam phải nâng cao năng suất, chất lượng, củng cố năng lực tự chủ và hợp tác quốc tế hiệu quả. Vì vậy, đất nước đang cần trí tuệ, bản lĩnh và sức sáng tạo của người Bách khoa hơn bao giờ hết.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước vui mừng trước những nền tảng Đại học Bách khoa đã gây dựng, với hơn 1.000 giảng viên cơ hữu, 76,2% có trình độ tiến sĩ và thế mạnh liên ngành rộng lớn với tâm huyết của đội ngũ nhà giáo, nhà khoa học là tiềm năng để cùng giải quyết những bài toán lớn của đất nước.

Với truyền thống đáng tự hào, với đội ngũ giàu tâm huyết và những nền tảng đã có, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tin tưởng Đại học Bách khoa Hà Nội đủ sức tiến xa hơn, đóng góp lớn hơn cho đất nước. Trên tinh thần đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị xây dựng Đại học Bách khoa Hà Nội trở thành đại học nghiên cứu xuất sắc, đủ sức đảm nhận những nhiệm vụ lớn của quốc gia. Đồng thời mong Bách khoa Hà Nội vươn tới vị thế mới bằng những chương trình có mục tiêu rõ ràng, đội ngũ mạnh và nguồn lực tập trung. Mục tiêu thuộc nhóm 100 - 150 đại học hàng đầu châu Á vào năm 2035 phải được bồi đắp bằng chất lượng đào tạo, nghiên cứu, uy tín học thuật và đóng góp cho đất nước.

Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, muốn làm được điều này cần xây dựng các nhóm nghiên cứu mạnh, trung tâm xuất sắc, phòng thí nghiệm dùng chung; tạo môi trường để nhà khoa học yên tâm gắn bó, theo đuổi những ý tưởng có giá trị và dìu dắt thế hệ kế tiếp. Thế mạnh liên ngành phải trở thành sức mạnh chung để nhà trường đảm nhận những nhiệm vụ lớn về công nghiệp, giao thông, năng lượng và hạ tầng: "Tạo đột phá trong đào tạo nhân tài, xây dựng đội ngũ đủ sức dẫn dắt công nghệ và công nghiệp Việt Nam. Mỗi tài năng được phát hiện, vun đắp hôm nay đều có thể mở ra những khả năng mới cho đất nước mai sau.

Nhà trường cần phát hiện, bồi dưỡng người tài từ sớm, gắn đào tạo với nghiên cứu và sản xuất; coi trọng khoa học cơ bản, tư duy hệ thống và thực hành. Phải đào tạo được những kỹ sư làm chủ thiết kế, thử nghiệm, có trách nhiệm nghề nghiệp; những chuyên gia đủ sức dẫn dắt các chương trình lớn. Trong thời đại trí tuệ nhân tạo, càng phải rèn tư duy đổi mới, tự chủ, độc lập, năng lực kiểm chứng và trung thực học thuật; tập trung nghiên cứu, làm chủ công nghệ và giải quyết những bài toán lớn của đất nước. Đất nước đang chờ những lời giải từ trí tuệ Bách khoa”.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao Huân chương Lao động hạng Nhất tặng Đại học Bách khoa Hà Nội.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước mong Đại học Bách Khoa trở thành điểm hội tụ trí tuệ Việt Nam toàn cầu và chuyên gia quốc tế, thu hút người tài cống hiến cho đất nước. Qua đó trở thành nơi những nhà khoa học, chuyên gia ở khắp nơi tìm thấy cơ hội thực hiện những công trình có ý nghĩa, cùng góp sức vào sự phát triển của Việt Nam.

Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, muốn thực hiện được điều này cần chủ động kết nối, tạo những chương trình nghiên cứu có tầm vóc, vị trí làm việc xứng đáng và cơ hội lập nghiệp hấp dẫn. Người tài phải được tin tưởng, được chủ động về chuyên môn và có điều kiện để làm việc lâu dài.

Với những chuyên gia chưa thể đến làm việc thường xuyên, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho rằng cần mở rộng hợp tác linh hoạt để họ vẫn có thể nghiên cứu, dẫn dắt đội ngũ, đào tạo và chuyển giao công nghệ. Sự hội tụ ấy phải tạo thêm năng lực cho Việt Nam và cơ hội trưởng thành cho thế hệ trẻ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị phải phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, đưa kết quả nghiên cứu vào sản xuất và đời sống. Niềm vui của người làm khoa học càng trọn vẹn khi công trình của mình được ứng dụng, giúp doanh nghiệp làm tốt hơn và người dân có cuộc sống tốt hơn. Hợp tác giữa Nhà nước, nhà trường và doanh nghiệp phải có nhiệm vụ, trách nhiệm, lợi ích rõ ràng, gắn nghiên cứu với đầu tư và sử dụng sản phẩm. Cần phát huy Không gian đổi mới sáng tạo liên ngành ra mắt tháng 6/2026; bảo đảm nguồn lực cho kiểm định, hoàn thiện công nghệ, bảo hộ sở hữu trí tuệ và sản xuất thử. Đồng hành với doanh nghiệp để nâng cao năng lực kỹ thuật, hiệu quả sản xuất.

"Tôi mong các thế hệ cựu sinh viên mang về mái trường những bài toán thực tiễn, kinh nghiệm và cơ hội hợp tác, cùng nâng đỡ những ý tưởng của thế hệ trẻ", Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nói.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, những nhiệm vụ lớn cần sự nỗ lực của thầy trò Bách khoa và sự đồng hành bền bỉ của Chính phủ, các bộ, ngành, Thành phố Hà Nội, tỉnh Hưng Yên, doanh nghiệp và toàn xã hội. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị các cơ quan liên quan phối hợp giao những nhiệm vụ khoa học, công nghệ quan trọng cho Đại học Bách khoa, bảo đảm nguồn lực và cam kết lâu dài để thực hiện đến kết quả cuối cùng. Kịp thời tháo gỡ vướng mắc về đầu tư, phòng thí nghiệm, thu hút chuyên gia, tài sản trí tuệ và hợp tác doanh nghiệp; tạo cơ chế phù hợp để những ý tưởng có giá trị được theo đuổi, kiểm chứng nghiêm túc và sử dụng nguồn lực có trách nhiệm.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng các đại biểu thực hiện nghi thức khánh thành Không gian Đổi mới sáng tạo liên ngành Đại học Bách khoa Hà Nội

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước mong các thầy giáo, cô giáo, các nhà khoa học giữ mãi niềm say mê, kiên trì với những công trình có giá trị và dìu dắt thế hệ kế tiếp. Mong các em sinh viên, học viên, nghiên cứu sinh nuôi dưỡng chí lớn, học tập nghiêm túc, rèn luyện bền bỉ, sẵn sàng nhận những việc khó mà đất nước cần. Mong các thế hệ cựu sinh viên, dù ở đâu, vẫn hướng về mái trường, sẻ chia kinh nghiệm, kết nối nguồn lực và nâng đỡ những người đi sau.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tin tưởng rằng, với truyền thống 70 năm cùng trí tuệ, bản lĩnh và quyết tâm của các thế hệ thầy trò, Đại học Bách khoa Hà Nội sẽ vươn tới những thành tựu mới, trở thành đại học nghiên cứu xuất sắc, có uy tín quốc tế, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Dịp này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại biểu tham quan Triển lãm thành tựu Khoa học công nghệ và khánh thành Không gian Đổi mới sáng tạo liên ngành Đại học Bách khoa Hà Nội.