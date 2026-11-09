Vượt qua hai đối thủ, gói thầu thiết bị Thượng Kon Tum hơn 1,28 tỷ về tay DHA

Công ty TNHH Thương mại và Phát triển công nghệ DHA trúng gói thầu hơn 1,28 tỷ đồng cung cấp vật tư thiết bị điện dự phòng năm 2026 cho nhà máy ở Gia Lai.

Công ty TNHH Thương mại và Phát triển Công nghệ DHA (mã số thuế 0109946892) được Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh phê duyệt trúng gói thầu Cung cấp vật tư thiết bị điện dự phòng năm 2026 cho Nhà máy Thủy điện Thượng Kon Tum. Giá trúng thầu là 1.287.197.028 đồng.

Gói thầu có ký hiệu TKT-TX-08-2026, thuộc dự toán mua sắm vật tư thiết bị dự phòng năm 2026 của Công ty Thủy điện Thượng Kon Tum, chi nhánh của Công ty Cổ phần Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh. Gói thầu có giá 1.389.852.000 đồng, nguồn vốn sản xuất kinh doanh năm 2026, áp dụng hình thức chào hàng cạnh tranh qua mạng (số E-TBMT: IB2600412479), loại hợp đồng trọn gói, thời gian thực hiện 150 ngày. Giá trúng thầu thấp hơn giá gói thầu khoảng 102,7 triệu đồng, tương đương khoảng 7,4%.

Gói thầu có ba nhà thầu tham dự, gồm Công ty TNHH Thương mại và Phát triển Công nghệ DHA (giá dự thầu 1.287.197.028 đồng), Công ty TNHH Đầu tư công nghệ và Thương mại Song Quỳnh (984.960.000 đồng) và Công ty Cổ phần Kỹ nghệ ESC (1.376.598.800 đồng). Theo báo cáo đánh giá của tổ chuyên gia, cả ba nhà thầu đều đạt về tính hợp lệ và năng lực, kinh nghiệm. Tuy nhiên, ở bước đánh giá kỹ thuật, chỉ DHA đạt, hai nhà thầu còn lại bị loại.

Cụ thể, Song Quỳnh, nhà thầu chào giá thấp nhất, không đạt do một hạng mục động cơ bơm dầu OPU không đáp ứng yêu cầu của hồ sơ mời thầu. Theo tổ chuyên gia, chiều dài đầu trục đề xuất là 115 mm, trong khi hồ sơ mời thầu yêu cầu 110 mm. Tốc độ định mức và cấp cách điện cũng khác yêu cầu (1.481 vòng/phút so với 1.484 vòng/phút, cấp F/B so với F/F). Còn ESC không đạt vì không đề xuất thời gian bảo hành, trong khi hồ sơ mời thầu yêu cầu tối thiểu 12 tháng.

Về nhà thầu, theo dữ liệu đăng ký doanh nghiệp, DHA được đăng ký ngày 27/3/2022, trụ sở tại số 41, ngõ 82, phố Chùa Láng, phường Láng, Hà Nội. Ngành nghề kinh doanh chính là bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác. Người đại diện theo pháp luật là ông Nguyễn Phúc Duẩn.

Báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu do tổ chuyên gia của chủ đầu tư lập ngày 17/9/2026. Sau báo cáo thẩm định ngày 12/10/2026, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh ban hành quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu (số 1020/QĐ-HĐQT), ký ngày 23/10/2026 và giao Công ty Thủy điện Thượng Kon Tum mời nhà thầu hoàn thiện, ký kết hợp đồng.