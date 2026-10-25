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[VIDEO] Tháng 9 Việt Nam xuất siêu 1,27 tỉ USD, chín tháng vẫn nhập siêu

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[VIDEO] Tháng 9 Việt Nam xuất siêu 1,27 tỉ USD, chín tháng vẫn nhập siêu

Việt Nam tháng 9 xuất siêu 1,27 tỉ USD, chín tháng nhập siêu gần 19,4 tỉ USD do nhu cầu sản xuất tăng, theo Bộ Công Thương.

Minh Quân - Hà Anh
#Xuất siêu Việt Nam #Nhập siêu #Tháng 9 #Thương mại quốc tế #Bộ Công Thương

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