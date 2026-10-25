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[VIDEO] Quý III, Thanh niên không việc làm và đào tạo tăng lên 1,6 triệu

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[VIDEO] Quý III, Thanh niên không việc làm và đào tạo tăng lên 1,6 triệu

Trong quý III, số thanh niên 15-24 tuổi không việc làm, học tập hoặc đào tạo tại Việt Nam tăng hơn 195.000 người, đạt 1,6 triệu, chiếm hơn 11%.

Minh Quân - Hà Anh
#Thị trường lao động Việt Nam #Thanh niên không việc làm #Đào tạo nghề #Tuổi 15-24 #Tăng trưởng nhân lực

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