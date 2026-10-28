Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
[VIDEO] Phí gửi xe tăng, Hà Nội vẫn thiếu bãi đỗ

SPOTLIGHT

[VIDEO] Phí gửi xe tăng, Hà Nội vẫn thiếu bãi đỗ

Mức phí trông giữ xe mới ở Hà Nội gây tranh luận khi người dân lo chi phí tăng, trong khi thành phố vẫn thiếu bãi đỗ và xe lấn chiếm lòng đường.

Minh Quân - Hà Anh
#Hà Nội #Phí trông giữ xe #Bãi đỗ xe #Quản lý giao thông đô thị #Lấn chiếm lòng đường

HOT VIDEO

SPOTLIGHT

Gallery Video Podcast Infographic eMagazine
TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

VIDEO MỚI NHẤT