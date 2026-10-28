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[VIDEO] LPBank, VietBank giảm lãi suất huy động đến 0,6%

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[VIDEO] LPBank, VietBank giảm lãi suất huy động đến 0,6%

LPBank và VietBank giảm lãi suất tiền gửi sau chỉ đạo của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước, với mức giảm cao nhất 0,6 điểm phần trăm mỗi năm.

Minh Quân - Hà Anh
#LPBank #VietBank #Lãi suất huy động #Tiền gửi ngân hàng #Ngân hàng Nhà nước

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