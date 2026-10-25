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[VIDEO] Doanh nghiệp dùng AI nhiều nhưng hiệu quả kinh doanh vẫn thấp

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[VIDEO] Doanh nghiệp dùng AI nhiều nhưng hiệu quả kinh doanh vẫn thấp

Khảo sát tại TP HCM cho thấy doanh nghiệp đầu tư AI nhưng hiệu quả kinh doanh chưa rõ ràng, phần lớn mới vận hành sơ bộ.

Minh Quân - Hà Anh
#AI doanh nghiệp #Hiệu quả kinh doanh #Đào tạo AI #TP HCM #Ứng dụng AI

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