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[VIDEO] Chuyển EVN về Bộ Công Thương vẫn chờ đề án tái cấu trúc

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[VIDEO] Chuyển EVN về Bộ Công Thương vẫn chờ đề án tái cấu trúc

Chính phủ yêu cầu Bộ Tài chính hoàn thiện đề án tái cấu trúc EVN trước khi chuyển về Bộ Công Thương, bảo đảm nguồn điện giai đoạn 2026-2030.

Minh Quân - Hà Anh
#EVN #Tái cấu trúc doanh nghiệp #Bộ Công Thương #Bộ Tài chính #Nguồn điện

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