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[VIDEO] Bộ Công Thương đề xuất bỏ Quỹ bình ổn khỏi điều hành xăng dầu

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[VIDEO] Bộ Công Thương đề xuất bỏ Quỹ bình ổn khỏi điều hành xăng dầu

Bộ Công Thương đề xuất bỏ Quỹ bình ổn trong điều hành xăng dầu, trong khi nhà nước vẫn có thể điều chỉnh giá, doanh nghiệp chậm quyết toán có thể bị đình chỉ.

Minh Quân - Hà Anh
#Quỹ bình ổn xăng dầu #Chính sách giá xăng dầu #Bộ Công Thương #Điều hành thị trường #Quyết toán doanh nghiệp

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