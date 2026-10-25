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[VIDEO] Bắc Ninh dự kiến tăng trưởng 14,57% trong quý cuối năm

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[VIDEO] Bắc Ninh dự kiến tăng trưởng 14,57% trong quý cuối năm

Bắc Ninh phấn đấu đạt tăng trưởng 14,57% trong quý cuối năm, nâng cao chất lượng tăng trưởng theo chỉ đạo của Phó thủ tướng Nguyễn Văn Thắng.

Minh Quân - Hà Anh
#Bắc Ninh #Tăng trưởng kinh tế #GRDP #Phó thủ tướng Nguyễn Văn Thắng #Phát triển tỉnh

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