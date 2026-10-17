UBND xã Lập Thạch báo cáo về bữa ăn bán trú 19k có muối lạc và 2 viên thịt

Sau phản ánh về suất ăn bán trú tại Trường Tiểu học Lập Thạch 1, địa phương yêu cầu kiểm điểm trách nhiệm, tiếp tục xác minh và công khai hình ảnh bữa ăn.

UBND xã Lập Thạch, tỉnh Phú Thọ vừa có báo cáo gửi UBND tỉnh và các cơ quan chức năng về kết quả xác minh ban đầu vụ suất ăn bán trú tại phân hiệu Tử Du, Trường Tiểu học Lập Thạch 1, gây tranh luận trên mạng xã hội.

Địa phương yêu cầu nhà trường kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân liên quan; đồng thời phối hợp với Công an xã và phụ huynh tiếp tục xác minh, báo cáo kết quả trước ngày 20/10.

Khay cơm bán trú tại Trường Tiểu học Lập Thạch 1 được phụ huynh đăng tải trên mạng xã hội. Ảnh: MXH

Làm rõ nguồn gốc hình ảnh khay cơm bán trú

Trước đó, ngày 15/10, tài khoản Facebook mang tên “Ngan Ha Duc” đăng tải hình ảnh khay cơm bán trú của học sinh tại phân hiệu Tử Du. Suất ăn trong ảnh gồm cơm trắng, canh rau, muối lạc, hai miếng thịt viên và bánh ngọt.

Hình ảnh thu hút nhiều ý kiến, trong đó có những băn khoăn về định lượng thực phẩm, chất lượng dinh dưỡng so với mức tiền phụ huynh đóng góp.

Theo báo cáo số 546/BC-UBND ngày 16/10 của UBND xã Lập Thạch, sau khi tiếp nhận phản ánh, địa phương đã giao Phòng Văn hóa - Xã hội làm việc với nhà trường, kiểm tra hồ sơ tổ chức bán trú và xác minh hình ảnh được đăng tải.

Kết quả xác minh bước đầu cho thấy khay cơm trong ảnh là bữa ăn trưa ngày 16/9, tức gần một tháng trước thời điểm hình ảnh xuất hiện trên mạng xã hội. Theo hồ sơ lưu tại trường, thực đơn hôm đó gồm cơm tẻ, chả gà, muối lạc, canh rau muống và bánh bông lan.

Trao đổi với báo chí, bà Nguyễn Thị Thu Hiền, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Lập Thạch 1, thừa nhận công tác chuẩn bị suất ăn, từ khâu thu mua đến chế biến thực phẩm, chưa đáp ứng yêu cầu. Nhà trường đã tổ chức họp rút kinh nghiệm, yêu cầu tăng cường giám sát và chấm dứt hợp đồng với cơ sở cung cấp thực phẩm không đáp ứng yêu cầu.

Mỗi suất ăn có tổng mức thu 19.000 đồng

Về mức thu bán trú, nhà trường cho biết chưa tổ chức hội nghị phụ huynh năm học 2026-2027 nhưng đã thống nhất duy trì mức thu của năm học trước theo nhu cầu của phụ huynh.

Mỗi suất ăn có tổng mức thu 19.000 đồng, trong đó 17.800 đồng tiền ăn và 1.200 đồng tiền chất đốt cùng các chi phí khác.

Trường Tiểu học Lập Thạch 1 có 1.355 học sinh, trong đó khoảng 620 em ăn bán trú. Thực đơn được xây dựng theo tuần, trình hiệu trưởng phê duyệt trước khi chuyển đến bộ phận nhà bếp thực hiện.

Báo cáo kết quả xác minh của UBND xã Lập Thạch.

Qua kiểm tra hồ sơ, UBND xã Lập Thạch xác định nhà trường có hợp đồng với đơn vị cung cấp thực phẩm, sổ kiểm thực ba bước và hồ sơ lưu mẫu thức ăn. Thực đơn tuần được niêm yết tại bảng tin và thông báo đến phụ huynh.

Khu vực bếp ăn tại phân hiệu Tử Du được đánh giá bảo đảm quy trình một chiều, dụng cụ chế biến sạch sẽ. Đến thời điểm báo cáo, địa phương chưa ghi nhận học sinh có biểu hiện ngộ độc thực phẩm hoặc bất thường về sức khỏe.

Yêu cầu công khai hình ảnh bữa ăn hằng ngày

Để tiếp tục làm rõ vụ việc, UBND xã Lập Thạch giao Phòng Văn hóa - Xã hội chủ trì, phối hợp với Công an xã làm việc với Ban giám hiệu và phụ huynh. Nhà trường cùng bộ phận cấp dưỡng phải tự kiểm điểm, xác định trách nhiệm của tập thể, cá nhân liên quan.

Địa phương cũng yêu cầu nhà trường đăng tải hình ảnh bữa ăn thực tế hằng ngày lên nhóm Zalo hoặc kênh liên lạc của các lớp để phụ huynh theo dõi, giám sát chất lượng khẩu phần ăn của học sinh.

Bên cạnh đó, các cơ quan chuyên môn được đề nghị tổ chức tập huấn nghiệp vụ quản lý bán trú và dinh dưỡng học đường cho cán bộ quản lý, giáo viên.

Việc xác minh đang được tiếp tục nhằm làm rõ những phản ánh về chất lượng suất ăn, trách nhiệm quản lý và giám sát của nhà trường. Kết quả sẽ là cơ sở để xem xét biện pháp xử lý theo thẩm quyền, bảo đảm quyền lợi của học sinh.

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