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Quân sự - Thế giới

Triều Tiên phóng thử nhiều tên lửa đạn đạo ra biển

Quân đội Hàn Quốc cho biết Triều Tiên đã phóng một loạt tên lửa đạn đạo ra vùng biển phía Đông của nước này.

An An (Theo AP)

AP đưa tin, quân đội Hàn Quốc ngày 29/10 cho biết, Triều Tiên mới đây phóng một loạt tên lửa đạn đạo ra vùng biển phía Đông của nước này.

Theo Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc (JCS), họ phát hiện khoảng 10 tên lửa đạn đạo tầm ngắn được phóng từ thị trấn ven biển Wonsan của Triều Tiên, mỗi tên lửa bay xa khoảng 250 km.

Quân đội Hàn Quốc đã tăng cường giám sát sau vụ phóng.

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Truyền thông Hàn Quốc đưa tin về một vụ phóng thử tên lửa của Triều Tiên hồi đầu tháng 10/2026. Ảnh: AP/Ahn Young-joon.

Bộ Quốc phòng Nhật Bản cho biết họ đã phát hiện một vụ phóng tên lửa đạn đạo khả nghi từ Triều Tiên.

Các vụ phóng hôm 29/10 là vụ thử vũ khí mới nhất của Triều Tiên trong những tuần gần đây.

Trước đó, ngày 22/10, bà Kim Yo Jong - em gái của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un - cảnh báo rằng các hệ thống loa phát thanh của Triều Tiên sẽ được đặt trong trạng thái sẵn sàng triển khai trong vài ngày tới.

Động thái này diễn ra sau khi Bình Nhưỡng cáo buộc quân đội Hàn Quốc phát loa cảnh báo và nổ súng cảnh cáo tại nhiều địa điểm gần biên giới. Về phần mình, Seoul khẳng định việc nổ súng là biện pháp phòng vệ chính đáng.

>>> Mời độc giả xem thêm video: Triều Tiên phóng tên lửa hành trình hồi tháng 5/2025

Nguồn video: VTV
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