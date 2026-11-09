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Kho tri thức

'Khai văn - Mở trí - Hội ngộ hiền tài' mở màn tuần lễ 950 năm Quốc Tử Giám

Âm nhạc, múa và hoạt cảnh đưa khán giả qua hành trình đạo học Việt, tôn vinh hiền tài và khơi dậy khát vọng sáng tạo, cống hiến của thế hệ hôm nay.

Mai Loan

Chương trình nghệ thuật “Quốc Tử Giám 950 năm Minh Triết” với chủ đề “Khai văn - Mở trí - Hội ngộ hiền tài”, mở đầu cho chuỗi hoạt động kỷ niệm 950 năm Quốc Tử Giám - Quốc học Việt Nam đã diễn ra tối qua, 8/11.

Không chỉ là một sự kiện văn hóa, nghệ thuật chào mừng dấu mốc lịch sử đáng tự hào, chương trình còn là dịp tôn vinh truyền thống hiếu học, tinh thần trọng đạo lý, quý trọng hiền tài của dân tộc Việt Nam. Qua ngôn ngữ âm nhạc, múa và các hoạt cảnh sân khấu, những giá trị của tri thức, văn hóa và minh triết cha ông được tái hiện, kết nối với khát vọng học tập, sáng tạo và cống hiến của các thế hệ hôm nay.

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Chương trình nghệ thuật “Quốc Tử Giám 950 năm Minh Triết” với chủ đề “Khai văn - Mở trí - Hội ngộ hiền tài”, mở đầu cho chuỗi hoạt động kỷ niệm 950 năm Quốc Tử Giám - Quốc học Việt Nam.

Trải qua 950 năm, Quốc Tử Giám không chỉ lưu dấu một chặng đường phát triển của nền giáo dục nước nhà mà còn trở thành biểu tượng của truyền thống văn hiến Việt Nam. Nơi đây kết tinh tinh thần tôn sư trọng đạo, ý thức trọng dụng nhân tài và quan niệm coi tri thức là nền tảng dựng xây đất nước. Dòng chảy đạo học ấy tiếp tục được trao truyền, bồi đắp trí tuệ, nhân cách và khát vọng vươn lên của con người Việt Nam.

Với thông điệp “Khai văn - Mở trí - Hội ngộ hiền tài”, chương trình “Quốc Tử Giám 950 năm Minh Triết” không chỉ gợi nhắc về một di sản giáo dục lâu đời mà còn gửi gắm tới các thế hệ hôm nay cùng tiếp nối mạch nguồn tri thức, phát huy tinh thần sáng tạo và trách nhiệm với cộng đồng.

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Một số tiết mục trong chương trình.

Với ba chương “Khởi nguồn đạo học”, “Hiền tài đất Việt” và “Sao Khuê minh triết”, chương trình nghệ thuật “Quốc Tử Giám 950 năm Minh Triết” đưa khán giả đi từ cội nguồn văn hóa, truyền thống hiếu học đến những giá trị trí tuệ và khát vọng phát triển của dân tộc. Trong đó, chương I đưa khán giả trở về với những giá trị nền tảng của quê hương, đất nước và văn hóa dân tộc, chương II tập trung tôn vinh con người, tri thức và truyền thống trọng dụng nhân tài, chương III nêu cao tinh thần tri thức và những giá trị nhân văn được mở rộng thành khát vọng sống đẹp, cống hiến và dựng xây đất nước.

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Một số tiết mục trong chương trình.

Chương trình với những ca khúc nổi tiếng như “Hà Nội linh thiêng và hào hoa” của nhạc sĩ Lê Mây; "Hồn thiêng sông núi" (nhạc sĩ Nguyễn Tiến); “Đất nước lời ru” (nhạc sĩ Văn Thành Nho); và “Thư pháp” (Nguyễn Duy Hùng), “Thương ca tiếng Việt” (nhạc Đức Trí, lời Hà Quang Minh) “Thiên thai” (nhạc sĩ Văn Cao), “Để gió cuốn đi” (nhạc sĩ Trịnh Công Sơn), “Việt Nam trong tôi là” (sáng tác Yến Lê), “Khát vọng” (nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn)…

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Một số tiết mục trong chương trình.

Điểm nhấn của chương là hoạt cảnh “Vinh quy bái tổ”, với hình ảnh người học trò sau hành trình đèn sách trở về quê hương trong niềm vinh dự, tự hào gợi nhắc truyền thống hiếu học, tinh thần khổ học thành tài và đạo lý uống nước nhớ nguồn.

Chương trình có sự tham gia biểu diễn của NSƯT Lan Anh, ca sĩ Yến Lê, Thăng Long, Thanh Thuỵ, tốp ca thiếu niên, nhóm thiếu nhi và nhóm múa. Sự hội tụ của nhiều thế hệ nghệ sĩ trên sân khấu góp phần truyền tải tinh thần tiếp nối, khát vọng vươn lên và niềm tin vào tương lai. Đây cũng là điểm kết nối tự nhiên với thông điệp xuyên suốt của chương trình: tri thức không chỉ là di sản được gìn giữ mà còn là nguồn lực để mỗi thế hệ tiếp tục sáng tạo và đóng góp cho đất nước.

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Trong không gian Hồ Văn, những câu chuyện về đạo học, hiền tài và truyền thống văn hiến được kể lại bằng ngôn ngữ nghệ thuật.

Một trong những điểm đáng chú ý của chương trình là không gian biểu diễn tại Hồ Văn. Chương trình sử dụng một sân khấu mở, cổ kính, khán giả có thể theo dõi xung quanh, tạo nên sự gần gũi, đồng thời giúp không gian di sản trở thành một phần của trải nghiệm nghệ thuật.

Trong không gian Hồ Văn, những câu chuyện về đạo học, hiền tài và truyền thống văn hiến được kể lại bằng ngôn ngữ nghệ thuật gần gũi với công chúng hôm nay. Quá khứ không chỉ hiện diện qua những dấu tích lịch sử mà còn được gợi nhắc qua âm nhạc, hình ảnh và cảm xúc của người thưởng thức.

950 năm không chỉ là chiều dài lịch sử mà còn là hành trình bồi đắp tri thức, hun đúc nhân cách và trao truyền những giá trị tốt đẹp qua nhiều thế hệ. Qua chương trình nghệ thuật “Quốc Tử Giám 950 năm Minh Triết”, mạch nguồn đạo học Thăng Long một lần nữa được khơi dậy, nhắc nhớ về trách nhiệm gìn giữ và tiếp nối di sản của cha ông.

Khép lại chương trình, dư âm về truyền thống hiếu học và tinh thần trọng dụng hiền tài cũng mở ra một thông điệp cho hôm nay: tri thức chỉ thực sự có giá trị khi được vun đắp bằng nhân cách và chuyển hóa thành những đóng góp thiết thực cho cộng đồng, đất nước. Đó cũng là ý nghĩa của chủ đề “Khai văn - Mở trí - Hội ngộ hiền tài”, đồng thời là lời mở đầu giàu ý nghĩa cho tuần lễ kỷ niệm 950 năm Quốc Tử Giám - Quốc học Việt Nam.

#Quốc Tử Giám #Kỷ niệm 950 năm Quốc Tử Giám #Di sản giáo dục #Truyền thống hiếu học #Chương trình nghệ thuật

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