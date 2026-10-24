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Chính trị

Đề xuất bổ sung nghĩa vụ khi cung cấp suất ăn tập thể

Dự thảo Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi) đề xuất bổ sung nghĩa vụ của tổ chức cá nhân, cung cấp suất ăn tập thể không vì mục đích kinh doanh.

Thiên Tuấn
Đề xuất bổ sung nghĩa vụ khi cung cấp suất ăn tập thể

Ngày 24/10, tiếp tục Kỳ họp thứ 2, Quốc hội nghe Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình về dự án Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi).

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Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan. Ảnh: Quốc hội media.

Tờ trình nêu rõ, luật này quy định về an toàn thực phẩm; quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của tổ chức, cá nhân trong bảo đảm an toàn thực phẩm; biện pháp quản lý an toàn thực phẩm, phân tích nguy cơ; phòng ngừa, khắc phục sự cố về an toàn thực phẩm; hậu kiểm an toàn thực phẩm.

Dự thảo luật lần này sửa đổi và hoàn thiện phân tích nguy cơ về an toàn thực phẩm làm cơ sở cho quyết định áp dụng hoặc điều chỉnh biện pháp quản lý phù hợp.

Đồng thời, sửa đổi bổ sung trách nhiệm quản lý nhà nước của các Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Công Thương và các Bộ ngành liên quan.

Cùng với đó, dự thảo bổ sung nhiều nội dung quan trọng như: Bổ sung một số hành vi bị nghiêm cấm cho phù hợp với các văn bản pháp luật hiện hành và thực tiễn.

Bổ sung nghĩa vụ của tổ chức cá nhân, cung cấp suất ăn tập thể không vì mục đích kinh doanh.

Bổ sung trách nhiệm của cơ sở đứng tên đăng ký bản công bố sản phẩm, công bố tiêu chuẩn sản phẩm để nhằm gắn trách nhiệm một chủ thể cụ thể đối với sản phẩm được đăng ký bản công bố sản phẩm, công bố tiêu chuẩn sản phẩm.

Ngoài ra, bổ sung quy định hậu kiểm, kiểm soát nhằm đảm bảo an toàn đối với thực phẩm sau khi công bố sản phẩm thực phẩm.

Dự thảo luật cũng quy định rõ các trường hợp thực phẩm không đảm bảo an toàn phải thu hồi và biện pháp xử lý phù hợp; bổ sung quy định chuyển tiếp đối với các hồ sơ thủ tục đã và đang thực hiện theo quy định cũ để tránh khoảng trống pháp lý, gây ách tắc khó khăn cho doanh nghiệp.

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Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Nguyễn Thanh Hải. Ảnh: Quốc hội media.

Trình bày báo cáo thẩm tra dự án luật, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Nguyễn Thanh Hải cho rằng, Ủy ban tán thành việc mở rộng phạm vi điều chỉnh, bổ sung các nội dung về thử nghiệm và hệ thống thông tin dữ liệu an toàn thực phẩm.

Tuy nhiên, đề nghị rà soát để xác định rõ ranh giới với các luật chuyên ngành có giao thoa (chất lượng sản phẩm, hàng hóa; tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật; thú y; bảo vệ và kiểm dịch thực vật; thủy sản; thương mại điện tử; quảng cáo; bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng…).

Trường hợp cần loại trừ thì chỉ nên quy định các trường hợp áp dụng pháp luật thực sự đặc thù, tránh thiết lập nguyên tắc ưu tiên chung có thể dẫn đến cách hiểu khác nhau.

Đồng thời, đề nghị làm rõ việc áp dụng đối với tổ chức cung cấp suất ăn từ thiện, hộ kinh doanh trên nền tảng số xuyên biên giới không có hiện diện thương mại tại Việt Nam.

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#an toàn thực phẩm #suất ăn #cơm tập thể #kinh doanh #quốc hội

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