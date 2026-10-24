Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Số hóa - Xe

Thần đồng AI 17 tuổi rời Trung Quốc, nhắm startup của tiến sĩ Việt

Thần đồng AI 17 tuổi Nathan Chen rời Moonshot AI của Trung Quốc, được đồn đoán gia nhập Discovery Loop, startup do tiến sĩ Lê Viết Quốc đồng sáng lập.

Thiên Trang (th)

Nathan Chen Guangyu, nhà nghiên cứu trí tuệ nhân tạo (AI) 17 tuổi từng làm việc tại Moonshot AI của Trung Quốc, đang thu hút sự chú ý sau khi thông báo rời công ty để sang Mỹ. Theo tài khoản chuyên theo dõi nhân sự ngành AI Arfur Grok, điểm đến tiếp theo của Chen có thể là Discovery Loop, startup do tiến sĩ Lê Viết Quốc cùng ba cựu nhà khoa học Google thành lập. Tuy nhiên, thông tin này chưa được xác nhận. Chen chưa đưa ra bình luận, trong khi Discovery Loop từ chối chia sẻ về vấn đề nhân sự.

than-7220.png
Nathan Chen Guangyu, nhà nghiên cứu AI 17 tuổi từng tham gia phát triển công nghệ tại Moonshot AI của Trung Quốc. (Ảnh: scmp)

Trong thời gian chưa đầy một năm tại Moonshot AI, Chen tham gia phát triển các công nghệ phục vụ dòng mô hình ngôn ngữ lớn Kimi. Đóng góp đáng chú ý của nhà nghiên cứu trẻ là kỹ thuật attention residuals, hướng tiếp cận được kỳ vọng cải thiện hiệu quả sử dụng bộ nhớ và giảm chi phí vận hành mô hình AI. Phương pháp này nhận được sự quan tâm từ những nhân vật nổi bật trong ngành, trong đó có Andrej Karpathy và Elon Musk. Việc Chen rời đi diễn ra khi Moonshot AI đang đẩy mạnh phát triển mô hình, trong bối cảnh năng lực AI của Trung Quốc ngày càng thu hút sự chú ý quốc tế.

Nếu thương vụ nhân sự được xác nhận, Discovery Loop sẽ có thêm một nhà nghiên cứu trẻ nổi bật trong đội ngũ. Startup được thành lập vào tháng 8/2026 bởi Jeff Dean, Sanjay Ghemawat, Oriol Vinyals và tiến sĩ Lê Viết Quốc, nhà khoa học AI người Việt từng đồng sáng lập Google Brain. Thay vì chỉ xây dựng chatbot hoặc mô hình phục vụ người dùng phổ thông, công ty đặt mục tiêu phát triển hệ thống có khả năng tự động hóa nghiên cứu khoa học, từ đề xuất giả thuyết, thiết kế thí nghiệm đến phân tích kết quả và xác định hướng thử nghiệm tiếp theo.

than.png
Bốn nhà sáng lập Discovery Loop gồm Oriol Vinyals, Sanjay Ghemawat, Jeff Dean và tiến sĩ Lê Viết Quốc. (Ảnh: Đời sống và pháp luật)

Tham vọng của Discovery Loop là ứng dụng AI để tăng tốc quá trình khám phá khoa học. Jeff Dean cho rằng các hệ thống tương lai có thể tiến hành hàng nghìn thí nghiệm song song, giúp rút ngắn đáng kể thời gian nghiên cứu. Công nghệ này trước tiên có thể được dùng để cải thiện chính các hệ thống AI, sau đó mở rộng sang những lĩnh vực như thiết kế chip, phát triển thuốc và nghiên cứu vật liệu. Đây là hướng tiếp cận đặt trọng tâm vào việc để AI không chỉ xử lý thông tin mà còn hỗ trợ tạo ra tri thức mới.

Sức hút của Discovery Loop còn thể hiện qua tham vọng gọi vốn. Theo thông tin được công bố, startup từng tìm kiếm nguồn vốn với mức định giá khoảng 10 tỷ USD vào tháng 8, trước khi hướng tới con số 50 tỷ USD chỉ vài tuần sau. Đây mới là mức định giá mục tiêu trong các cuộc đàm phán, chưa đồng nghĩa công ty đã hoàn tất vòng gọi vốn tương ứng. Alphabet, công ty mẹ Google, cũng nằm trong nhóm nhà đầu tư sáng lập và dự kiến hợp tác với startup về hạ tầng điện toán đám mây cùng nghiên cứu máy học. Dù chưa công bố sản phẩm thương mại, Discovery Loop đang cho thấy tham vọng lớn trong cuộc đua phát triển AI thế hệ mới.

Mời quý độc giả xem thêm video: AI ngốn điện kinh hoàng, giới nhà giàu nắm 20.000 tỷ USD đứng ngồi không yên vì lạm phát.
#AI #Nathan Chen #Discovery Loop #Lê Viết Quốc #startup #nghề nghiệp

Bài liên quan

Số hóa - Xe

Quái kiệt AI người Việt rời Google lập startup mới

TS Lê Viết Quốc cùng ba tên tuổi hàng đầu của Google rời công ty để sáng lập startup AI Discovery Loop, nhanh chóng thu hút nhiều quỹ đầu tư lớn.

Làng công nghệ thế giới vừa đón nhận một thông tin gây chú ý khi TS Lê Viết Quốc - nhà khoa học AI người Việt nổi tiếng tại Google - chính thức rời tập đoàn để đồng sáng lập startup mới mang tên Discovery Loop. Đây không chỉ là bước ngoặt trong sự nghiệp của một trong những chuyên gia AI gốc Việt có ảnh hưởng nhất thế giới, mà còn phản ánh làn sóng dịch chuyển nhân sự cấp cao đang diễn ra mạnh mẽ trong ngành trí tuệ nhân tạo. Đồng hành cùng ông là những cái tên kỳ cựu từng góp phần xây dựng nền móng AI của Google như Jeff Dean, Sanjay Ghemawat và Oriol Vinyals. Với đội ngũ sáng lập quy tụ hàng loạt chuyên gia hàng đầu, Discovery Loop ngay từ khi ra mắt đã trở thành tâm điểm của giới công nghệ và các nhà đầu tư.

Theo thông báo ngày 5/8, Jeff Dean xác nhận startup mới hoạt động theo mô hình Public Benefit Corporation (PBC), tập trung phát triển các hệ thống AI phục vụ nghiên cứu khoa học và kỹ thuật. Trên trang cá nhân, TS Lê Viết Quốc cũng chia sẻ sự hào hứng khi tiếp tục đồng hành cùng những cộng sự lâu năm để theo đuổi mục tiêu tự động hóa lĩnh vực học máy, kỹ thuật và khoa học. Discovery Loop đặt tham vọng xây dựng các nền tảng AI có khả năng hỗ trợ, thậm chí tự động hóa quy trình nghiên cứu, từ khâu thử nghiệm đến tối ưu kết quả, qua đó rút ngắn đáng kể thời gian tạo ra những phát minh mới. Thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào các vòng thử nghiệm thủ công truyền thống, startup muốn tận dụng sức mạnh tính toán quy mô lớn để thúc đẩy tốc độ đổi mới sáng tạo trong nhiều lĩnh vực.

Xem chi tiết

Số hóa - Xe

[GALLERY] Ra mắt Nissan Pathfinder bản đặc biệt kỷ niệm 40 năm, từ 48.965 USD

Kỷ niệm 40 năm ra đời dòng xe Pathfinder, hãng Nissan Nhật Bản đã chính thức ra mắt phiên bản đặc biệt 2027 nhằm tôn vinh di sản lâu đời của dòng SUV này.

1-2546.jpg
Kỷ niệm 40 năm ra đời dòng xe Pathfinder, Nissan chính thức ra mắt phiên bản đặc biệt 2027 nhằm tôn vinh di sản lâu đời của dòng SUV này. Mặc dù vậy, các thay đổi của mẫu xe so với bản thường không có sự đột phá vì Nissan đang có các kế hoạch lớn hơn cho thế hệ mới của Pathfinder.
2-5378.jpg
Dựa trên thế hệ thứ 5 ra mắt từ năm 2022, Nissan Pathfinder 40th Anniversary có các dấu ấn hoài cổ tập trung chủ yếu ở không gian nội thất với tông màu kép đen và đỏ đô. Cách phối màu này lấy cảm hứng trực tiếp từ chất liệu bọc nỉ đỏ của thế hệ đầu tiên sản xuất năm 1987.
Xem chi tiết

Số hóa - Xe

Windows 11 cập nhật tăng tốc 20% và tối ưu cho 8 GB RAM

Bản cập nhật Windows 11 mới nhất của Microsoft mang lại khả năng tăng tốc phản hồi đến 20%, tối ưu hóa bộ nhớ giúp các mẫu máy tính 8 GB RAM vận hành mượt mà.

Microsoft đang tích cực tung ra gói cập nhật hiệu năng mới nhằm giải quyết bài toán trải nghiệm mượt mà cho người dùng Windows 11.

Theo bài đăng từ Phó chủ tịch phụ trách trải nghiệm Windows Navjot Virk, bản dựng mới mang số hiệu 26300.9550 tập trung đẩy mạnh tốc độ xử lý của các công cụ cốt lõi được sử dụng hàng ngày.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới