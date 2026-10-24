Thần đồng AI 17 tuổi rời Trung Quốc, nhắm startup của tiến sĩ Việt

Nathan Chen Guangyu, nhà nghiên cứu trí tuệ nhân tạo (AI) 17 tuổi từng làm việc tại Moonshot AI của Trung Quốc, đang thu hút sự chú ý sau khi thông báo rời công ty để sang Mỹ. Theo tài khoản chuyên theo dõi nhân sự ngành AI Arfur Grok, điểm đến tiếp theo của Chen có thể là Discovery Loop, startup do tiến sĩ Lê Viết Quốc cùng ba cựu nhà khoa học Google thành lập. Tuy nhiên, thông tin này chưa được xác nhận. Chen chưa đưa ra bình luận, trong khi Discovery Loop từ chối chia sẻ về vấn đề nhân sự.

Nathan Chen Guangyu, nhà nghiên cứu AI 17 tuổi từng tham gia phát triển công nghệ tại Moonshot AI của Trung Quốc. (Ảnh: scmp)

Trong thời gian chưa đầy một năm tại Moonshot AI, Chen tham gia phát triển các công nghệ phục vụ dòng mô hình ngôn ngữ lớn Kimi. Đóng góp đáng chú ý của nhà nghiên cứu trẻ là kỹ thuật attention residuals, hướng tiếp cận được kỳ vọng cải thiện hiệu quả sử dụng bộ nhớ và giảm chi phí vận hành mô hình AI. Phương pháp này nhận được sự quan tâm từ những nhân vật nổi bật trong ngành, trong đó có Andrej Karpathy và Elon Musk. Việc Chen rời đi diễn ra khi Moonshot AI đang đẩy mạnh phát triển mô hình, trong bối cảnh năng lực AI của Trung Quốc ngày càng thu hút sự chú ý quốc tế.

Nếu thương vụ nhân sự được xác nhận, Discovery Loop sẽ có thêm một nhà nghiên cứu trẻ nổi bật trong đội ngũ. Startup được thành lập vào tháng 8/2026 bởi Jeff Dean, Sanjay Ghemawat, Oriol Vinyals và tiến sĩ Lê Viết Quốc, nhà khoa học AI người Việt từng đồng sáng lập Google Brain. Thay vì chỉ xây dựng chatbot hoặc mô hình phục vụ người dùng phổ thông, công ty đặt mục tiêu phát triển hệ thống có khả năng tự động hóa nghiên cứu khoa học, từ đề xuất giả thuyết, thiết kế thí nghiệm đến phân tích kết quả và xác định hướng thử nghiệm tiếp theo.

Bốn nhà sáng lập Discovery Loop gồm Oriol Vinyals, Sanjay Ghemawat, Jeff Dean và tiến sĩ Lê Viết Quốc. (Ảnh: Đời sống và pháp luật)

Tham vọng của Discovery Loop là ứng dụng AI để tăng tốc quá trình khám phá khoa học. Jeff Dean cho rằng các hệ thống tương lai có thể tiến hành hàng nghìn thí nghiệm song song, giúp rút ngắn đáng kể thời gian nghiên cứu. Công nghệ này trước tiên có thể được dùng để cải thiện chính các hệ thống AI, sau đó mở rộng sang những lĩnh vực như thiết kế chip, phát triển thuốc và nghiên cứu vật liệu. Đây là hướng tiếp cận đặt trọng tâm vào việc để AI không chỉ xử lý thông tin mà còn hỗ trợ tạo ra tri thức mới.

Sức hút của Discovery Loop còn thể hiện qua tham vọng gọi vốn. Theo thông tin được công bố, startup từng tìm kiếm nguồn vốn với mức định giá khoảng 10 tỷ USD vào tháng 8, trước khi hướng tới con số 50 tỷ USD chỉ vài tuần sau. Đây mới là mức định giá mục tiêu trong các cuộc đàm phán, chưa đồng nghĩa công ty đã hoàn tất vòng gọi vốn tương ứng. Alphabet, công ty mẹ Google, cũng nằm trong nhóm nhà đầu tư sáng lập và dự kiến hợp tác với startup về hạ tầng điện toán đám mây cùng nghiên cứu máy học. Dù chưa công bố sản phẩm thương mại, Discovery Loop đang cho thấy tham vọng lớn trong cuộc đua phát triển AI thế hệ mới.