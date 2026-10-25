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Siêu thị mini có thể đạt 30.000 cửa hàng vào năm 2030

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Siêu thị mini có thể đạt 30.000 cửa hàng vào năm 2030

Theo dự báo của BSA, Việt Nam có thể vượt 30.000 siêu thị mini vào năm 2030; cửa hàng tạp hóa cũng số hóa để giữ khách khi bán lẻ hiện đại mở rộng.

Minh Quân - Hà Anh
#Siêu thị mini #Mở rộng bán lẻ #Cửa hàng tạp hóa #Số hóa bán lẻ #Dự báo thị trường

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