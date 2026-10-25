Minh Quân - Hà Anh
Siêu thị mini có thể đạt 30.000 cửa hàng vào năm 2030
Theo dự báo của BSA, Việt Nam có thể vượt 30.000 siêu thị mini vào năm 2030; cửa hàng tạp hóa cũng số hóa để giữ khách khi bán lẻ hiện đại mở rộng.
Theo dự báo của BSA, Việt Nam có thể vượt 30.000 siêu thị mini vào năm 2030; cửa hàng tạp hóa cũng số hóa để giữ khách khi bán lẻ hiện đại mở rộng.
Theo dự báo của BSA, Việt Nam có thể vượt 30.000 siêu thị mini vào năm 2030; cửa hàng tạp hóa cũng số hóa để giữ khách khi bán lẻ hiện đại mở rộng.
Tháng 8, tại TP HCM, sức mua nhà yếu dù giá giảm và ưu đãi tăng; lãi vay 13-16% khiến người mua chần chừ, MBS dự báo tỷ lệ hấp thụ nửa cuối năm đạt 40-50%.
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Sở Xây dựng TP HCM bắt buộc doanh nghiệp bất động sản khai báo dự án qua VNeID, vi phạm có thể bị phạt tới 400 triệu đồng.
Theo dự báo của BSA, Việt Nam có thể vượt 30.000 siêu thị mini vào năm 2030; cửa hàng tạp hóa cũng số hóa để giữ khách khi bán lẻ hiện đại mở rộng.
Tháng 8, tại TP HCM, sức mua nhà yếu dù giá giảm và ưu đãi tăng; lãi vay 13-16% khiến người mua chần chừ, MBS dự báo tỷ lệ hấp thụ nửa cuối năm đạt 40-50%.
Tại TP.HCM, Mirae Asset Finance áp lãi suất vay tín chấp tối đa 75% mỗi năm; chi phí vay tăng khiến người dân dè dặt chi tiêu, sức mua chịu sức ép.
Nửa đầu năm, giao dịch nhà ở tại Hà Nội và TP.HCM giảm 36%; ngân hàng, chủ đầu tư tung ưu đãi, nhưng lãi thả nổi 16-17% có thể gây áp lực trả nợ.
Tại Hà Nội, chợ Kim Liên đóng cửa để khắc phục yêu cầu phòng cháy; phường Kim Liên tìm chỗ bán cho tiểu thương, còn chợ mới dự kiến hoàn thành quý III/2027.
Từ tháng 5/2025, Cục Thuế phối hợp cơ quan xuất nhập cảnh; sau khi nộp thuế, dữ liệu gỡ tạm hoãn được truyền trong 3-5 phút, không phải thời gian xử lý hồ sơ.
Nghị định 320 yêu cầu 12 lĩnh vực tại Việt Nam liên kết tài khoản với VNeID trước cuối 2026, ngân hàng đến 30-6-2027.
Chính phủ yêu cầu Bộ Tài chính hoàn thiện đề án tái cấu trúc EVN trước khi chuyển về Bộ Công Thương, bảo đảm nguồn điện giai đoạn 2026-2030.
Trong giai đoạn 2026-2030, TPHCM cần hơn 3,17 triệu tỷ đồng cho phát triển hạ tầng, dự kiến phát hành trái phiếu qua Trung tâm Tài chính Quốc tế.
Sở Xây dựng TP HCM bắt buộc doanh nghiệp bất động sản khai báo dự án qua VNeID, vi phạm có thể bị phạt tới 400 triệu đồng.
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