Siêu thị mini có thể đạt 30.000 cửa hàng vào năm 2030

Theo dự báo của BSA, Việt Nam có thể vượt 30.000 siêu thị mini vào năm 2030; cửa hàng tạp hóa cũng số hóa để giữ khách khi bán lẻ hiện đại mở rộng.