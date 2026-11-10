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Số hóa - Xe

Sau Omoda 5, đến lượt Jaecoo J5 EV rụng bánh tại Indonesia

Một chiếc Jaecoo J5 EV vừa gặp sự cố gãy rụng hoàn toàn cụm bánh trước bên phải trên đường phố Indonesia vào ngày 4/11, dấy lên những lo ngại về an toàn.

Thảo Nguyễn
Video: Xe SUV điện Jaecoo J5 EV rụng bánh tại Indonesia.

Vụ tai nạn xảy ra vào ngày 4/11 vừa qua tại trung tâm thủ đô Jakarta, Indonesia khi cụm bánh xe trước bên phải của Jaecoo J5 EV đã bị gãy rời sau khi va chạm với lề đường và rào chắn. Hình ảnh từ các video quay lại hình ảnh chiếc xe điện bị hỏng đã lan truyền nhanh trên mạng xã hội Indonesia, và có sự so sánh với các trường hợp tương tự trước đây của Omoda 5 tại Malaysia.

Tại hiện trường, chiếc Jaecoo J5 EV màu đen đang đứng yên do bị chết máy bên cạnh nhiều mảnh vỡ rơi vãi khắp mặt đường, phần bánh trước bị tách rời khỏi xe, các chi tiết cơ khí của hệ thống treo bị uốn cong và một phần cản trước bị xé rách.

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Sau Omoda 5, đến lượt Jaecoo J5 EV rụng bánh tại Indonesia.

Ban đầu, một số nguồn tin địa phương nhầm lẫn và cho rằng chiếc xe Trung Quốc bị gãy trục bánh sau bên trái. Tuy nhiên, Jaecoo sau đó đã lên tiếng xác nhận vị trí hư hỏng thực tế nằm ở góc phải phía trước thân xe.

Ngay sau sự cố, đội ngũ kỹ thuật của Jaecoo Indonesia đến hiện hiện trường tai nạn, tiến hành kiểm tra trực tiếp tình trạng phương tiện và làm việc với chủ xe. Theo thông báo chính thức, hãng xe khẳng định nguyên nhân dẫn đến tình trạng rụng bánh hoàn toàn do cú va chạm với dải phân cách và lề đường, chứ không xuất phát từ lỗi của phương tiện.

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Nguyên nhân dẫn đến tình trạng rụng bánh hoàn toàn do cú va chạm với dải phân cách và lề đường, chứ không xuất phát từ lỗi của phương tiện.

Trong quá trình kiểm tra, các kỹ thuật viên của hãng đã phát hiện hư hỏng ở cản trước bên phải, chắn bùn và cửa trước bên hành khách, đồng thời không thấy dấu hiệu lỗi xuất phát từ sản phẩm.

Do xác định lỗi hoàn toàn do vụ tai nạn, đội ngũ dịch vụ hậu mãi của Jaecoo Indonesia đang tiến hành làm việc cùng chủ xe để giải quyết vấn đề, lên phương án sửa chữa cũng như tìm kiếm linh kiện để thay thế cho chiếc xe này.

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Vào tháng 10 vừa qua, Chery đã phải ban hành lệnh triệu hồi với 8.878 chiếc SUV Omoda 5 tại thị trường Malaysia sau báo cáo liên quan đến lỗi gãy trục sau.

Vụ việc tại Jakarta lại xảy ra vào một thời điểm khá nhạy cảm đối với tập đoàn mẹ Chery Group, khi dư luận Indonesia đã đặt dấu hỏi về độ vững chắc của khung gầm của các ôtô được nhà sản xuất Trung Quốc bán ra thị trường, bởi thương hiệu này đang phải đối mặt với hàng loạt vụ tai nạn có liên quan tại tại Đông Nam Á.

Vào tháng 10 vừa qua, Chery đã phải ban hành lệnh triệu hồi với 8.878 chiếc SUV Omoda 5 tại thị trường Malaysia sau báo cáo liên quan đến lỗi gãy trục sau khi xe đang di chuyển trên đường. Đồng thời, Cục Giao thông Đường bộ Malaysia (JPJ) cũng đã đình chỉ Giấy chứng nhận phê duyệt kiểu loại xe (VTA) đối với Omoda 5, tạm dừng việc đăng ký xe mới.

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Jaecoo J5 EV đang có kết quả kinh doanh rất sáng sủa tại Indonesia.

Trong khi đó, hai thương hiệu Omoda và Jaecoo (hay O&J) cũng có mối liên quan mật thiết khi cùng thuộc tập đoàn Chery, và đang được đẩy mạnh sự hiện diện tại khu vực Đông Nam Á. Điều này đã khiến sự cố của chiếc J5 EV lần này bị gắn mác lỗi sản phẩm bởi nhiều người dùng mạng xã hội trước khi có kết luận chính thức của nhà sản xuất.

Jaecoo J5 EV đang có kết quả kinh doanh rất sáng sủa tại Indonesia. Dữ liệu của Gaikindo cho thấy doanh số Jaecoo J5 EV đã đạt 26.635 chiếc được tại thị trường này trong 9 tháng đầu năm 2026, trở thành mẫu xe điện chở khách bán chạy nhất Indonesia.

Tại thị trường Việt Nam, Jaecoo J5 đã bắt đầu được bán chính thức từ tháng 8/2026, đồng thời cũng đánh dấu mẫu xe đầu tiên được sản xuất tại nhà máy của liên doanh GEL - Omoda & Jaecoo ở Hưng Yên. Xe được bán ra với cả 3 tùy chọn hệ dẫn động thuần xăng (ICE), Hybrid thường và thuần điện (EV) với giá bán 599 - 749 triệu đồng.

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