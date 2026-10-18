Robot hút bụi Xiaomi Mijia V&M 7 Max với ba cánh tay độc đáo

Thay vì chỉ dựa vào chổi cạnh, Mijia V&M 7 Max trang bị ba cánh tay cơ khí làm nhiệm vụ quét và lau dọc chân tường, các góc phòng và quanh chân đồ nội thất.

Xiaomi vừa chính thức trình làng mẫu robot hút bụi kết hợp lau nhà tiên tiến mang tên Mijia Robot Vacuum and Mop 7 Max. Đây là phiên bản kế nhiệm trực tiếp của dòng Robot Vacuum 6 Max đã từng ra mắt vào năm ngoái.

Ba cánh tay cơ khí vươn ra ngoài để tăng cường khả năng làm sạch ở các vị trí hiểm hóc.

Dù được xếp vào phân khúc thiết bị cao cấp nhất trong hệ sinh thái gia dụng Mijia của Xiaomi, Mijia Robot Vacuum and Mop 7 Max lại sở hữu mức giá niêm yết vô cùng cạnh tranh.

Phiên bản tích hợp bình chứa nước có giá mở bán là 19,5 triệu đồng, trong khi phiên bản siêu mỏng tự động cấp xả nước có giá 20,5 triệu đồng. Nếu so sánh với thế hệ tiền nhiệm 6 Max vốn có giá khởi điểm lên tới 25,5 triệu đồng cho bản bình nước và 27 triệu đồng cho bản cấp xả trực tiếp, phiên bản 7 Max mới ra mắt đã giảm mạnh từ 6 đến 6,5 triệu đồng.

Dù sở hữu mức giá khởi điểm mềm hơn khá nhiều, Mijia Robot Vacuum and Mop 7 Max vẫn nhận được những nâng cấp toàn diện và vô cùng ấn tượng về mặt hiệu năng.

Kích thước tổng thể thon gọn hơn thế hệ trước, cho phép khả năng di chuyển linh hoạt.

Lực hút áp suất âm của máy được nâng lên mức kỷ lục 45.000Pa, vượt xa con số 35.000Pa trên thế hệ 6 Max trước đó. Bên cạnh lực hút mạnh mẽ, hệ thống lau nhà của thiết bị còn được trang bị tính năng phun nước nóng ở nhiệt độ 50℃, tự động kích hoạt ngay khi máy nhận diện được các khu vực nhiều dầu mỡ hay vết bẩn cứng đầu như nhà bếp hoặc nhà vệ sinh.

Nhờ sự kết hợp này, Xiaomi khẳng định thiết bị đạt tỷ lệ tiệt trùng mặt sàn lên đến 99,99%, mang lại không gian sống an toàn và sạch sẽ tuyệt đối cho gia đình.

Khả năng nhận diện không gian và vật cản của phiên bản 7 Max cũng được cải tiến vượt bậc. Robot có thể phân biệt và xử lý chính xác hơn 320 loại vật thể cũng như các dạng bụi bẩn khác nhau.

Ở thế hệ trước, dòng 6 Max chỉ phân loại được 280 loại vật thể và 47 loại vết bẩn. Nhờ thuật toán thông minh mới, robot hạn chế tối đa nguy cơ vướng mắc vào dây điện hay các chướng ngại vật nhỏ trên sàn, đồng thời tự động điều chỉnh phương pháp làm sạch sao cho phù hợp nhất với từng loại vết bẩn.

Bên cạnh những cải tiến mới, sản phẩm vẫn kế thừa và hoàn thiện các ưu điểm cốt lõi làm nên thành công của dòng máy thế hệ trước.

Khả năng leo trèo, vượt chướng ngại vượt trội.

Điểm nhấn nổi bật nhất chính là hệ thống 3 cánh tay robot co giãn linh hoạt. Thay vì chỉ dựa vào chổi cạnh như phần lớn robot hiện nay, Mijia 7 Max được trang bị ba cánh tay cơ khí làm nhiệm vụ quét và lau ở những vị trí mà trục lăn chính không với tới: dọc chân tường, các góc phòng và quanh chân đồ nội thất.

Một trong ba cánh tay vươn ra để chạm tới mép bàn ghế, đúng kiểu vị trí mà robot thường đi qua rồi để lại một viền bụi. Xiaomi mô tả khả năng làm sạch mép của máy đạt độ chính xác tới cấp milimet, dù hãng chưa công bố cấu tạo chi tiết của cụm cánh tay này.

Phần lớn giải pháp lau mép hiện nay là mở rộng bộ phận lau sẵn có. Cánh tay là một bộ phận riêng, chuyển động độc lập với thân máy. Về lý thuyết linh hoạt hơn ở các góc hẹp, nhưng cũng là thêm chi tiết cơ khí chuyển động, tức là thêm thứ có thể hỏng. Đây là điểm đáng theo dõi khi có đánh giá thực tế từ người dùng.

Một trong ba cánh tay này có khả năng vươn sâu vào các gầm bàn, gầm ghế mà con lăn chính không thể chạm tới.

Khả năng vượt mốc của thiết bị giữ nguyên ở độ cao tối đa 6 cm, tương đương với dòng 6 Max, đảm bảo di chuyển mượt mà qua các gờ cửa, thảm dày hay bậc cửa trong nhà.

Về thiết kế tổng thể, Mijia Robot Vacuum and Mop 7 Max sở hữu kiểu dáng thon gọn hơn cùng việc tích hợp mảng radar 3D quét diện rộng ngay bên trong thân máy.

Cấu trúc gọn gàng này giúp robot dễ dàng chui sâu và làm sạch dưới gầm giường hay gầm tủ thấp.

