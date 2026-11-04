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Số hóa - Xe

OPPO Find X10 Pro Max giúp quay một lần, dựng đa nền tảng

OPPO Find X10 Pro Max tích hợp Open Gate, O-Log2 và quay 4K 120fps, hỗ trợ người làm nội dung tối ưu cảnh quay cho nhiều nền tảng.

Thiên Trang (th)

Người làm nội dung thường phải xử lý một bài toán quen thuộc: video ngang phù hợp với YouTube nhưng khi chuyển sang TikTok, Reels hoặc YouTube Shorts, khung hình có thể cắt mất chủ thể và những chi tiết quan trọng. Với Find X10 Pro Max, OPPO đưa ra một số công cụ quay video nhằm giảm nhu cầu quay lại, từ ghi hình dư khung hình bằng Open Gate đến chỉnh màu chuyên sâu và quay chậm.

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Open Gate trên OPPO Find X10 Pro Max giữ lại nhiều nội dung trong khung hình, thuận tiện chuyển video ngang thành dọc khi dựng. (Ảnh: Genk)

Open Gate là tính năng đáng chú ý khi cần xuất video theo nhiều tỷ lệ. Thay vì ghi hình ngang 16:9 rồi cắt lại khi dựng, chế độ này sử dụng tỷ lệ 4:3 để giữ lại nhiều nội dung hơn. Trên Find X10 Pro Max, Open Gate hỗ trợ độ phân giải 4.096 × 3.072 pixel, tốc độ tối đa 60 khung hình/giây tại các tiêu cự 0,5x, 1x và 3x trong chế độ Video chuyên nghiệp. Nhờ đó, người dùng có thể lấy khung ngang cho YouTube và cắt thành video dọc cho TikTok hoặc Reels từ cùng một cảnh quay. Tuy nhiên, tính năng không hỗ trợ chống rung tăng cường, nên phù hợp hơn với cảnh đặt máy cố định hoặc di chuyển nhẹ.

Với những video cần màu sắc đồng nhất, O-Log2 cho phép người dùng chủ động xử lý tương phản và màu sắc trong hậu kỳ. Find X10 Pro Max hỗ trợ xem trước bằng LUT, nhập LUT tùy chỉnh cùng các công cụ như waveform và focus peaking để kiểm tra độ sáng, vùng nét. Người quay nên thiết lập cân bằng trắng và phơi sáng phù hợp ngay từ đầu, sau đó hiệu chỉnh các đoạn trước khi áp dụng phong cách màu chung. O-Log2 không bắt buộc khi sử dụng Open Gate, vì vậy người cần dựng nhanh vẫn có thể ưu tiên chế độ SDR để đơn giản hóa quy trình.

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Các chế độ O-Log2 và quay 4K 120fps hỗ trợ người làm nội dung kiểm soát màu sắc, tạo điểm nhấn chuyển động trong video. (Ảnh: 9to5google)

Ba camera với tiêu cự 0,5x, 1x và 3x cũng giúp tạo ra nhiều góc hình trong cùng buổi quay. Góc siêu rộng phù hợp giới thiệu không gian, camera chính ghi lại hoạt động và camera tele làm nổi bật chi tiết sản phẩm hoặc thao tác tay. Trong khi đó, khả năng quay 4K ở 120 khung hình/giây trên cả ba camera sau cho phép làm chậm các cảnh chuyển động như rót nước, tung nguyên liệu hay bóc lớp niêm phong. Khi dựng trên timeline 30fps, cảnh quay 120fps có thể được phát ở tốc độ 25% nếu cần làm chậm bốn lần. Người dùng nên ưu tiên cảnh đủ sáng và chỉ quay chậm những khoảnh khắc thực sự tạo điểm nhấn.

OPPO cũng công bố kế hoạch tích hợp Open Gate, O-Log2 và Dolby Vision vào ứng dụng Blackmagic Camera cho dòng Find X10, với phiên bản tối ưu dự kiến phát hành tháng 11/2026. Riêng Find X10 Pro Max có bộ phụ kiện TILTA KHRONOS hỗ trợ gắn tay cầm, phụ kiện và quạt làm mát, được bán riêng. Những công cụ này không loại bỏ hoàn toàn nhu cầu biên tập, nhưng có thể giúp người làm nội dung chủ động hơn từ khâu ghi hình, giảm số lần quay lại và tận dụng một buổi quay cho nhiều nền tảng.

Mời quý độc giả xem thêm video: Anthropic giảm tuyển kỹ sư mới vào nghề, nhưng thời gian họp tăng: AI viết phần lớn mã và đẩy con người sang vài trò giám sát.
#OPPO Find X10 Pro Max #Open Gate #O-Log2 #quay video 4K #quay 120fps #Blackmagic Camera

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