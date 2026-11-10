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Chính trị

Ông Lê Trường Sơn làm Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Đồng Nai

Ông Lê Trường Sơn, Phó Chủ tịch UBND TP Đồng Nai, được điều động, bổ nhiệm làm Trưởng ban Tổ chức Thành ủy từ ngày 10/11.

Minh Quân

Ngày 10/11, Thường trực Thành ủy Đồng Nai tổ chức Hội nghị công bố và trao quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy về công tác cán bộ.

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Tôn Ngọc Hạnh chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Thành ủy Bùi Thị Yến công bố quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy về việc điều động ông Lê Trường Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TP, đến công tác tại Ban Tổ chức Thành ủy; bổ nhiệm ông Lê Trường Sơn giữ chức vụ Trưởng ban Tổ chức Thành ủy kể từ ngày 10/11/2026. Thời gian giữ chức vụ là 5 năm.

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Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Thành ủy Bùi Thị Yến công bố, trao quyết định điều động ông Lê Trường Sơn.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Lê Trường Sơn bày tỏ cảm ơn sự quan tâm và tín nhiệm của Bí thư Thành ủy, các lãnh đạo trong Thường trực, Ban Thường vụ Thành ủy đã giao nhiệm vụ rất quan trọng này.

“Ban Tổ chức Thành ủy là cơ quan rất quan trọng trong công tác tổ chức xây dựng Đảng và đặc biệt là trong giai đoạn hiện nay khi TP Đồng Nai đang thực hiện rất nhiều nhiệm vụ, mục tiêu quan trọng. Tôi sẽ cố gắng nỗ lực hết sức để nhanh chóng tiếp cận nhiệm vụ của Ban Tổ chức Thành ủy, cùng với tập thể cán bộ lãnh đạo của ban làm tốt nhiệm vụ tham mưu, đề xuất về công tác tổ chức xây dựng Đảng” - ông Sơn nhấn mạnh.

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Các lãnh đạo Thường trực Thành ủy Đồng Nai chúc mừng ông Lê Trường Sơn nhận nhiệm vụ mới.

Phát biểu giao nhiệm vụ, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Tôn Ngọc Hạnh chúc mừng ông Lê Trường Sơn nhận được sự tín nhiệm của Thường trực, Ban Thường vụ Thành ủy khi giao nhiệm vụ công tác mới.

#Lê Trường Sơn #Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Đồng Nai #nhân sự mới #tôn ngọc hạnh

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