OMODA X - mẫu SUV hoàn toàn mới sẽ được hé lộ vào ngày 20/10/2026

Ngày 20/10/2026, OMODA & JAECOO sẽ tổ chức OMODA X Night – đây là đêm hội đặc biệt kết hợp giữa công nghệ ôtô, thời trang, âm nhạc và văn hóa trẻ toàn cầu.

Sự kiện OMODA X Night 2026 hứa hẹn mang đến nhiều bất ngờ với màn ra mắt thế giới của mẫu xe hoàn toàn mới OMODA X, sự xuất hiện của các đại diện Miss World cùng những trải nghiệm được kiến tạo bởi cộng đồng người dùng quốc tế.

Đêm hội thương hiệu ôtô mang đến nhiều trải nghiệm khác biệt

Một mẫu xe hoàn toàn mới chưa từng được hé lộ, những khách mời đặc biệt đến từ nhiều nền văn hóa và hàng loạt bất ngờ dành cho cộng đồng người dùng toàn cầu. Khi tất cả cùng hội tụ trên một sân khấu, những trải nghiệm thú vị nào sẽ được tạo nên?

Ngày 20/10, trong khuôn khổ Hội nghị khách hàng quốc tế OMODA & JAECOO 2026 diễn ra tại thành phố Vu Hồ, tỉnh An Huy (Trung Quốc), OMODA & JAECOO sẽ tổ chức sự kiện OMODA X Night. Hội nghị quy tụ đại diện người dùng, truyền thông và đối tác đến từ nhiều thị trường trên thế giới, cùng các thương hiệu ôtô thuộc Tập đoàn Chery, trong đó có iCAUR và OMODA & JAECOO.

OMODA X - mẫu SUV hoàn toàn mới sắp được hé lộ tại Việt Nam.

OMODA X Night không chỉ là dịp giới thiệu những sáng tạo mới trong ngành ôtô mà còn là không gian kết nối giữa thời trang, âm nhạc, công nghệ và những câu chuyện truyền cảm hứng từ khắp nơi trên thế giới. Với tinh thần đề cao cá tính, sự sáng tạo và phong cách sống đa dạng, sự kiện hứa hẹn trở thành điểm nhấn đặc biệt, nơi những xu hướng văn hóa trẻ toàn cầu cùng hội tụ.

OMODA X – Bước tiến mới trong hành trình định hình phong cách crossover

Không ngừng phá vỡ những giới hạn quen thuộc chính là tinh thần xuyên suốt trong triết lý phát triển của OMODA. Với thương hiệu, CROSSVOLUTION không đơn thuần là một ngôn ngữ thiết kế, mà còn đại diện cho tư duy sáng tạo không giới hạn, luôn đổi mới và không ngừng tiến hóa.

Trong cuộc sống hiện đại, có những người vừa trân trọng sự tinh tế, tiện nghi của đô thị, vừa khao khát khám phá thiên nhiên và tận hưởng tinh thần tự do. Họ hiểu rõ những quy tắc của cuộc sống nhưng vẫn giữ được cá tính riêng, luôn sẵn sàng bước ra khỏi vùng an toàn để tìm kiếm những trải nghiệm mới.

OMODA X Night không chỉ là dịp giới thiệu những sáng tạo mới trong ngành ôtô mà còn là không gian kết nối giữa thời trang, âm nhạc và công nghệ.

Khi trưởng thành, họ càng hiểu rõ điều mình mong muốn và có những kỳ vọng táo bạo hơn đối với chiếc xe đồng hành cùng bản thân.

Ngày 20/10, tinh thần sống ấy sẽ được thể hiện qua màn ra mắt toàn cầu của OMODA X, mẫu xe hoàn toàn mới mang triết lý CROSSVOLUTION.

Sự kết hợp giữa phong cách thiết kế cơ khí tương lai và nghệ thuật hình học sẽ tạo nên diện mạo như thế nào? Khi tinh thần thể thao năng động hòa quyện cùng vẻ đẹp mạnh mẽ, phóng khoáng, một hình thái crossover mới sẽ được định nghĩa ra sao?

Với thông điệp “MORE OMODA THAN EVER”, OMODA X được kỳ vọng mở ra một góc nhìn mới về thiết kế ô tô, nơi phương tiện không chỉ phục vụ nhu cầu di chuyển mà còn trở thành tuyên ngôn về cá tính và phong cách sống của người sở hữu.

Khi Miss World gặp gỡ văn hóa trẻ toàn cầu

Không chỉ gây chú ý bởi màn ra mắt mẫu xe mới, OMODA X Night còn mang đến một không gian giao thoa văn hóa với sự góp mặt của nhiều nhân vật đặc biệt đến từ các lĩnh vực khác nhau.

Đáng chú ý, các đại diện Miss World đến từ nhiều quốc gia sẽ xuất hiện trên sân khấu, mang theo những sắc màu văn hóa, phong cách thời trang và dấu ấn cá nhân riêng biệt.

Ngày 20/10, tinh thần sống ấy sẽ được thể hiện qua màn ra mắt toàn cầu của OMODA X, mẫu xe hoàn toàn mới mang triết lý CROSSVOLUTION.

Sự hội tụ này phản ánh tinh thần của thế hệ trẻ hiện đại – những người luôn tìm kiếm cơ hội thể hiện bản thân thông qua thời trang, âm nhạc, công nghệ và những lựa chọn mang đậm dấu ấn cá nhân.

Đằng sau sự đa dạng ấy là những thay đổi đáng chú ý trong văn hóa và lối sống của giới trẻ toàn cầu.

Tại sự kiện, Kantar – tập đoàn nghiên cứu thị trường và tư vấn dữ liệu hàng đầu thế giới – sẽ chia sẻ những góc nhìn mới nhất về xu hướng văn hóa trẻ. Nội dung tập trung khám phá cách thế hệ mới đang thay đổi thông qua cộng đồng sở thích, nhu cầu cảm xúc và quan điểm sống.

Sự kết hợp giữa những phân tích chuyên sâu về xu hướng tiêu dùng cùng các hoạt động trình diễn thời trang, âm nhạc và công nghệ hứa hẹn tạo nên một đêm hội giàu cảm hứng.

Qua đó, OMODA tiếp tục thể hiện định hướng trở thành thương hiệu gắn liền với thế hệ trẻ, không chỉ thông qua những mẫu xe thời trang, công nghệ mà còn bằng sự đồng điệu với lối sống và giá trị mà người dùng theo đuổi.

Cộng đồng người dùng toàn cầu – Những nhân vật chính của đêm hội

Bên cạnh ánh đèn sân khấu và những màn trình diễn được đầu tư công phu, OMODA X Night còn dành một vị trí đặc biệt cho những câu chuyện chân thực từ cộng đồng khách hàng quốc tế.

Một trong những khoảnh khắc đáng mong đợi nhất của chương trình là màn trình diễn ca khúc dành riêng cho thương hiệu, được thể hiện bởi chính các chủ xe OMODA & JAECOO đến từ nhiều quốc gia.

Những ngôn ngữ khác nhau, nền văn hóa khác nhau và những hành trình cá nhân riêng biệt sẽ cùng hòa chung trong một giai điệu, tạo nên dấu ấn đáng nhớ về sự kết nối của cộng đồng người dùng toàn cầu.

Từ những con phố tại nhiều quốc gia đến sân khấu chung của OMODA X Night, các chủ xe sẽ gặp gỡ và chia sẻ niềm đam mê dành cho thương hiệu.

Đây cũng chính là tinh thần mà OMODA & JAECOO hướng tới: Khách hàng không chỉ là người sở hữu sản phẩm mà còn là những người đồng hành, cùng kiến tạo giá trị và bản sắc thương hiệu.

Vì vậy, tâm điểm của đêm hội không chỉ nằm ở mẫu xe hoàn toàn mới hay những màn trình diễn ấn tượng, mà còn thuộc về mỗi khách hàng với câu chuyện và dấu ấn riêng của mình.

Đêm hội của những bất ngờ đang chờ được khám phá

Một mẫu xe mới đầy cá tính. Một sân khấu hội tụ những xu hướng văn hóa trẻ trên toàn cầu. Một trải nghiệm thương hiệu được cùng kiến tạo bởi cộng đồng người dùng quốc tế.

OMODA X sẽ xuất hiện với diện mạo đột phá như thế nào? Những nền văn hóa và nguồn cảm hứng sáng tạo sẽ kết hợp ra sao? Và cộng đồng chủ xe toàn cầu sẽ mang đến những khoảnh khắc đáng nhớ nào? Tất cả sẽ được hé lộ tại OMODA X Night vào ngày 20/10/2026.

Thông qua sự kiện, OMODA & JAECOO tiếp tục hiện thực hóa tầm nhìn “Cùng thế hệ trẻ kiến tạo cuộc sống tốt đẹp hơn”, đồng thời khẳng định định hướng phát triển thương hiệu gắn liền với công nghệ, thời trang, phong cách sống và trải nghiệm khách hàng.