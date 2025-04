Lexus ES 2025 ra mắt - sedan hạng sang Nhật chạy điện đầu tiên

Việc ra mắt Lexus ES 2025 mới cho thấy rõ chiến lược điện hóa mà hãng đang theo đuổi trong tương lai. Bên cạnh đó, mẫu xe cũng được cải tiến mạnh mẽ ở cả thiết kế ngoại thất lẫn nội thất, mang đến diện mạo hiện đại và công nghệ cao cấp hơn. Về thiết kế bên ngoài, Lexus ES mới lấy cảm hứng từ mẫu concept thuần điện LF-ZC, áp dụng ngôn ngữ thiết kế mới nhất của hãng. Mẫu xe sedan Lexus ES 2025 vẫn giữ được vẻ sang trọng đặc trưng của dòng sedan hạng E, xe nay trở nên cá tính hơn nhờ lưới tản nhiệt con suốt được tinh chỉnh, liền mạch từ nắp capo đến các góc cản trước. Cụm đèn pha hình chữ L sắc sảo tích hợp dải LED ban ngày và xi-nhan tạo nên điểm nhấn nhận diện đặc trưng. Dáng xe mang hơi hướng coupe với mái vòm mượt mà. Kết hợp cùng thân xe thiết kế theo triết lý “spindle body”, tạo sự liền mạch và năng động. Phần đuôi xe nổi bật với cụm đèn hậu LED nối liền, nâng cao tính nhận diện vào ban đêm. Xe được cung cấp với 7 màu sơn ngoại thất, phù hợp nhiều phong cách sống từ công việc đến cá nhân, đồng thời tôn bật nét hiện đại, thanh thoát của một mẫu xe điện. Bên trong cabin, Lexus tiếp tục theo đuổi triết lý “Time is Luxury” – coi trọng sự đơn giản tinh tế đi cùng trải nghiệm công nghệ cao. Khoang nội thất mang đến bốn tùy chọn màu sắc, trong đó nổi bật là tông xanh lá lấy cảm hứng từ tre, tạo cảm giác thuần khiết và sang trọng. Thiết kế trọng tâm thấp giúp không gian xe trở nên rộng rãi và vững chãi hơn. Cụm đồng hồ kỹ thuật số được nâng cấp với lớp phủ đặc biệt giúp hiển thị sắc nét. Người ngồi phía trước được hưởng gói tiện nghi “Comfort Front Passenger” trong khi hàng ghế sau được chăm chút kỹ lưỡng với gói “Premium Seat” – cho phép ngả sâu, hỗ trợ chân và điều chỉnh linh hoạt. Các chi tiết như ốp cửa dạng tre xuyên sáng và hệ thống âm thanh Mark Levinson đi cùng đèn viền nội thất cũng góp phần khẳng định chất sang trọng của khoang cabin. Về nền tảng, thế hệ mới của ES được phát triển trên cấu trúc GA-K cải tiến. So với bản tiền nhiệm, xe dài hơn 165 mm, trong khi chiều dài cơ sở cũng được kéo dài thêm 80 mm – giúp cải thiện đáng kể không gian hàng ghế sau. Đặc biệt, ghế phụ phía trước có thể gập xuống để mở rộng tối đa không gian duỗi chân cho hành khách phía sau, mang lại trải nghiệm gần như ở khoang thương gia. Về hệ truyền động, Lexus xác nhận sẽ có hai phiên bản thuần điện là ES 350e và ES 500e. Xe sử dụng pin dung lượng lớn đặt dưới sàn để hạ trọng tâm, nâng cao độ ổn định. Riêng bản ES 500e được trang bị hệ dẫn động bốn bánh thông minh DIRECT4, có khả năng phân phối mô-men xoắn linh hoạt giữa cầu trước và cầu sau tùy theo tốc độ, lực đạp ga và góc đánh lái, giúp tăng độ bám đường và tối ưu cảm giác lái. Về vận hành, mẫu sedan này sử dụng hệ thống treo trước kiểu MacPherson kết hợp thiết kế treo sau tối ưu cho độ ổn định cao. Đặc biệt, công nghệ đánh lái bánh sau chủ động (DRS) cho phép bánh sau xoay tối đa 4 độ tùy vào tốc độ xe, giúp xe linh hoạt hơn khi quay đầu hoặc vào cua. Bên cạnh đó, hệ thống giảm xóc thích ứng AVS ứng dụng van từ tính giúp cải thiện độ phản hồi theo từng điều kiện mặt đường, tăng thêm sự êm ái và chính xác. Về an toàn, Lexus ES thế hệ mới được trang bị gói Lexus Safety System+ phiên bản nâng cấp. Hệ thống này mở rộng khả năng kiểm soát hành trình thích ứng, hỗ trợ phanh trong nhiều tình huống giao thông phức tạp. Một điểm mới đáng chú ý là việc tích hợp camera theo dõi người lái, cho phép xe điều chỉnh phản ứng tùy theo mức độ tập trung của tài xế, qua đó nâng cao tính an toàn chủ động. Video: Lexus ES 2025 ra mắt - mẫu sedan hạng sang thuần điện đầu tiên

