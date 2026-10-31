Những màn trình diễn trên đường để câu view và cái giá phải trả

Từ hóa trang thành “cương thi” đến bốc đầu, buông hai tay khi lái xe, nhiều người bị xử phạt sau màn trình diễn nguy hiểm để thu hút chú ý trên mạng xã hội.

Những ngày gần đây, hình ảnh chiếc ô tô mui trần chở người hóa trang thành “cương thi” lưu thông trên đường phố An Giang thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Đằng sau tạo hình kỳ dị và những hình ảnh tưởng như chỉ nhằm mục đích giải trí là câu chuyện về ý thức chấp hành pháp luật khi tham gia giao thông.

Theo thông tin từ Cục Cảnh sát giao thông, qua xác minh, chiếc ô tô mang biển kiểm soát 66A-667.77 lưu thông trên Quốc lộ 91, đoạn qua phường Long Xuyên, tỉnh An Giang vào khoảng 16h30 ngày 28/10/2026.

Hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội.

Ngày 30/10, Đội CSGT số 3 đã làm việc với những người liên quan. Cơ quan chức năng xác định tài xế L.N.T.H. (SN 2004) chở người trên ô tô không thắt dây đai an toàn tại vị trí được trang bị dây đai. Hai người ngồi trên xe là N.T.Đ. (SN 2007) và T.T.T. (SN 2001) cũng không chấp hành quy định này.

Với các vi phạm được xác định, tài xế bị xử phạt 900.000 đồng, hai người ngồi trên xe mỗi người bị phạt 375.000 đồng. Tổng số tiền xử phạt là 1,65 triệu đồng.

Điều đáng chú ý, đây không phải trường hợp cá biệt liên quan đến việc sử dụng phương tiện giao thông để tạo ra những hình ảnh khác thường, thu hút sự chú ý trên mạng xã hội.

Từ hóa trang cương thi đến bốc đầu, buông hai tay để câu view

Tháng 1/2026, mạng xã hội từng lan truyền đoạn video ghi lại cảnh một nam thanh niên hóa trang thành nhân vật Deadpool, điều khiển mô tô phân khối lớn trên nhiều tuyến đường ở TP.HCM để quay video đăng tải lên mạng xã hội.

Sau khi xác minh, Đội CSGT Hàng Xanh xác định người này có các hành vi vi phạm gồm không đội mũ bảo hiểm, che lấp biển số xe và không có giấy phép lái xe. Tổng số tiền xử phạt được thông tin là 12,5 triệu đồng.

Cũng trong tháng 1/2026, một nam thanh niên khác tại TP.HCM bị xử lý sau khi đăng tải video tự quay cảnh buông hai tay khi điều khiển xe trên đường cao tốc. Đáng chú ý, dù hành vi được thực hiện từ năm 2023, đến đầu năm 2026, khi đoạn video được cắt ghép và đăng tải trở lại, lực lượng CSGT vẫn tiến hành xác minh, làm rõ.

CSGT TPHCM từng xử lý nhiều thanh thiếu niên biểu diễn đi xe máy để 'câu view'.

Qua làm việc, người này thừa nhận hành vi vi phạm. Cơ quan chức năng lập biên bản nhiều lỗi, trong đó có buông cả hai tay khi điều khiển xe, đi vào đường cấm, sử dụng điện thoại khi lái xe, phương tiện không có bộ phận giảm thanh và biển số bị che lấp. Người vi phạm bị phạt tiền đối với từng lỗi, đồng thời bị tịch thu phương tiện.

Trước đó, tháng 8/2025, CSGT TP.HCM cũng xử lý một số trường hợp thanh thiếu niên có hành vi biểu diễn nguy hiểm trên đường để quay clip đăng mạng xã hội.

Một trường hợp điều khiển mô tô trong tư thế buông cả hai tay khi xe đang chạy, trong khi người đi cùng sử dụng điện thoại quay lại. Cơ quan chức năng đã lập biên bản xử phạt người điều khiển xe và người sử dụng điện thoại khi lái xe.

Một trường hợp khác bị phát hiện qua video ghi lại cảnh điều khiển xe máy bốc đầu tại giao lộ Nguyễn Phúc Chu – Tống Văn Hên. Qua xác minh, CSGT xử lý người điều khiển xe về hành vi chạy bằng một bánh đối với xe hai bánh và không có giấy phép lái xe; phương tiện bị tịch thu. Chủ phương tiện cũng bị xử lý vì giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển.

Những vụ việc trên cho thấy, việc đăng tải video lên mạng xã hội không đồng nghĩa với việc hành vi vi phạm sẽ chỉ dừng lại ở những tranh luận, bình luận của cộng đồng mạng. Khi có đủ căn cứ xác minh, cơ quan chức năng vẫn có thể làm rõ người liên quan và xử lý theo quy định.

Một phút nổi tiếng, cái giá có thể không chỉ là tiền phạt

Không chỉ những người trực tiếp điều khiển phương tiện, người ngồi trên xe và chủ phương tiện cũng có thể phải chịu trách nhiệm nếu có hành vi vi phạm tương ứng.

Tháng 10/2025, tại Hà Nội, một phụ nữ bị CSGT xử phạt 5 triệu đồng và trừ 6 điểm giấy phép lái xe sau khi để con trèo lên nóc ô tô qua cửa sổ trời khi phương tiện đang di chuyển trên đường Hoàng Minh Thảo.

Theo thông tin từ lực lượng chức năng, người phụ nữ cho biết sau khi phát hiện sự việc đã lập tức yêu cầu con ngồi xuống. Tuy nhiên, hình ảnh này đã được ghi lại và lan truyền trên mạng xã hội, khiến cơ quan chức năng vào cuộc xác minh, xử lý.

Các vụ việc có tình tiết khác nhau nhưng đều đặt ra một vấn đề đáng quan tâm: một số người đang xem đường phố như không gian để trình diễn, quay video hoặc tạo nội dung giải trí mà chưa đánh giá đầy đủ những nguy cơ có thể xảy ra.

Khi những hành vi lái xe nguy hiểm trở thành 'nội dung' để câu view và nhận cái kết đắng.

Trên thực tế, hành vi buông hai tay khi điều khiển xe, bốc đầu, chở người trên nóc ô tô hay không thắt dây đai an toàn đều tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn. Chỉ một tình huống phanh gấp, va chạm hoặc mất khả năng kiểm soát phương tiện cũng có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng.

Theo Nghị định 168/2024/NĐ-CP, nhiều hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông có thể bị xử phạt bằng tiền, trừ điểm giấy phép lái xe hoặc áp dụng hình thức xử phạt bổ sung tùy tính chất, mức độ vi phạm.

Đáng chú ý, trách nhiệm không chỉ thuộc về người trực tiếp điều khiển phương tiện. Người giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển cũng có thể bị xử lý theo quy định.

Từ những vụ việc trên, cơ quan chức năng khuyến cáo người dân cần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, không thực hiện các hành vi nguy hiểm khi tham gia giao thông chỉ để tạo nội dung đăng tải trên mạng xã hội. Các gia đình cũng cần quan tâm, nhắc nhở con em, đặc biệt là thanh thiếu niên, không chạy theo những trào lưu phản cảm, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

Một đoạn video có thể mang lại vài phút chú ý, hàng nghìn lượt xem hoặc bình luận, nhưng hậu quả của một hành vi giao thông thiếu an toàn có thể vượt xa những giá trị ảo trên không gian mạng.