Nhà ở xã hội Hà Nội có dự án giá bán gần 30 triệu đồng/m2

Thị trường nhà ở xã hội tại Hà Nội tiếp tục có thêm dự án mới với giá bán tiệm cận 30 triệu đồng/m2. Tại xã Phúc Thịnh, dự án Arlington dự kiến cung cấp 316 căn hộ để bán, bên cạnh quỹ căn dành cho thuê và thuê mua. Với mức giá được công bố, người mua cần chuẩn bị ít nhất khoảng 1,1 tỷ đồng để sở hữu căn hộ có diện tích nhỏ nhất tại dự án.

Phối cảnh dự án nhà ở xã hội Arlington gồm 2 tòa chung cư cao 12 tầng tại xã Phúc Thịnh, Hà Nội. Ảnh: Hnasa.

Theo thông tin từ Sở Xây dựng Hà Nội, dự án nhà ở xã hội nằm tại thôn Tuân Lề, xã Phúc Thịnh, do Công ty cổ phần Hnasa làm chủ đầu tư. Công trình có tổng cộng 352 căn hộ, trong đó 316 căn được bố trí để bán với giá dự kiến 29,7 triệu đồng/m2. Mức giá này đã bao gồm thuế giá trị gia tăng nhưng chưa bao gồm phí bảo trì.

Diện tích căn hộ dao động từ 37,6-71,3 m2. Tính theo đơn giá dự kiến, căn nhỏ nhất có giá khoảng 1,1 tỷ đồng, trong khi căn lớn nhất có giá hơn 2,1 tỷ đồng. Đây là mức chi phí đáng kể đối với những người có thu nhập thấp và trung bình đang tìm kiếm nhà ở tại khu vực Hà Nội, đặc biệt khi người mua còn cần tính toán các khoản chi phí liên quan đến việc nhận bàn giao và sử dụng căn hộ.

Ngoài quỹ căn để bán, dự án còn có 18 căn hộ cho thuê và 18 căn thuê mua. Giá thuê mua dự kiến khoảng 277.000 đồng/m2. Chủ đầu tư dự kiến tiếp nhận hồ sơ đăng ký trong quý IV/2026 và hoàn thành dự án vào quý II/2028.

Dự án Arlington được khởi công từ đầu tháng 9, gồm 2 tòa chung cư cao 12 tầng. Vị trí công trình nằm gần quốc lộ 3, tại cửa ngõ phía Bắc Hà Nội và cách khu vực trung tâm thành phố khoảng 20 km. Với vị trí này, việc đi lại của cư dân sẽ phụ thuộc đáng kể vào khả năng kết nối giao thông từ khu vực dự án đến nơi làm việc, trường học và các tiện ích thiết yếu.

Xã Phúc Thịnh có diện tích hơn 42 km2, dân số trên 90.000 người. Đây cũng là một trong những địa phương được Hà Nội dự kiến lựa chọn thí điểm thực hiện mô hình xã xã hội chủ nghĩa, cùng với xã Thư Lâm.

Mức giá tại dự án Arlington nằm trong xu hướng tăng giá bán của một số dự án nhà ở xã hội mới tại Hà Nội. Khoảng 3 năm trước, giá mở bán tại nhiều dự án thuộc phân khúc này phổ biến dưới 20 triệu đồng/m2. Tuy nhiên, từ đầu năm 2026, thị trường đã xuất hiện thêm những dự án có giá bán dự kiến xấp xỉ 30 triệu đồng/m2.

Trong khi giá bán tại các dự án mới tăng lên, Hà Nội vẫn đặt mục tiêu mở rộng nguồn cung nhà ở xã hội nhằm đáp ứng nhu cầu của những người thuộc diện được hưởng chính sách. Năm 2025, thành phố hoàn thành 5.158 căn hộ nhà ở xã hội, vượt khoảng 10% chỉ tiêu được giao.

Sang năm 2026, Hà Nội được giao hoàn thành 18.700 căn nhà ở xã hội. So với kết quả thực hiện của năm trước, chỉ tiêu này đòi hỏi nguồn cung mới phải được bổ sung với quy mô lớn hơn, đồng thời các dự án cần bảo đảm tiến độ triển khai.

Việc có thêm dự án như Arlington góp phần bổ sung lựa chọn nhà ở xã hội tại khu vực phía Bắc Hà Nội. Tuy nhiên, với mức giá bán gần 30 triệu đồng/m2, tổng số tiền cần chi trả cho một căn hộ vẫn là yếu tố người mua phải cân nhắc khi lựa chọn nhà ở phù hợp với khả năng tài chính.