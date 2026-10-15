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Kho tri thức

Ngôi mộ 2.000 năm tuổi ở Nga hé lộ nghi lễ hiến tế rùng rợn

Các nhà khảo cổ tìm thấy hài cốt một chiến binh cổ đại cùng ngựa, vũ khí và hai đồng tiền vàng. Gần đó còn có dấu tích của một nghi lễ hiến tế người.

Hà Vy

Tại một khu nghĩa địa cổ ở miền nam nước Nga, các nhà khảo cổ đã tìm thấy ngôi mộ khoảng 2.000 năm tuổi của một chiến binh thuộc tầng lớp quý tộc.

Ngôi mộ nằm ở vùng Kuban, gần thành phố Krasnodar, phía đông bán đảo Crimea. Theo nghiên cứu, khu vực này có hơn 150 ngôi mộ cổ, trong đó mộ của chiến binh nằm gần vị trí trung tâm. Cách bố trí này, cùng những hiện vật được chôn theo, cho thấy người đàn ông có địa vị cao trong cộng đồng.

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Hài cốt chiến binh được tìm thấy cùng vũ khí và ngựa tại khu nghĩa địa cổ ở vùng Kuban, Nga.

Các nhà nghiên cứu xác định ông có thể là một quý tộc thuộc người Maeotia, cộng đồng bản địa từng sinh sống ở khu vực phía bắc Biển Đen. Vào khoảng thế kỷ I trước Công nguyên, người Maeotia có quan hệ đồng minh với vương quốc của Mithridates VI, một thế lực lớn từng nhiều lần giao chiến với Cộng hòa La Mã.

Trong mộ, nhóm khảo cổ tìm thấy hai mũi giáo bằng sắt, một đầu mũi tên, đồ cưỡi ngựa và bộ hài cốt của một con ngựa được hiến tế. Những vật dụng này cho thấy người đàn ông có thể từng là một chiến binh cưỡi ngựa, đồng thời phản ánh quan niệm rằng người chết vẫn cần phương tiện và vũ khí ở thế giới bên kia.

Ngoài ra, ngôi mộ còn chứa một chiếc bình thủy tinh nhỏ dùng đựng dầu hoặc nước hoa. Đây là loại bình hiếm, có thể được nhập khẩu từ đảo Cyprus hoặc vùng ven phía đông Địa Trung Hải. Sự xuất hiện của món đồ này cho thấy tầng lớp quý tộc địa phương có khả năng tiếp cận những sản phẩm xa xỉ từ các vùng đất cách xa hàng nghìn kilomet.

Hai đồng tiền vàng tìm thấy tại khu nghĩa địa cũng thu hút sự chú ý của các nhà khảo cổ. Một đồng nằm trong hố nghi lễ gần ngôi mộ, nhiều khả năng được đặt tại đó để dâng lên các vị thần. Đồng còn lại được tìm thấy bên dưới hàm của chiến binh, cho thấy nó có thể đã được đặt vào miệng người chết trước khi chôn cất.

Tập tục này gợi liên tưởng đến nghi lễ tang ma của người Hy Lạp cổ đại. Theo thần thoại, linh hồn người chết phải trả một đồng tiền cho Charon, người lái đò đưa họ vượt qua dòng sông ngăn cách thế giới người sống và cõi âm.

Cả hai đều là tiền vàng stater, mang hình chân dung Alexander Đại đế. Tuy nhiên, chúng không được đúc dưới thời vị vua nổi tiếng này mà xuất hiện muộn hơn, trong triều đại Mithridates VI, người cai trị từ năm 120 đến 63 trước Công nguyên. Chân dung trên tiền được thể hiện theo phong cách vừa gợi nhớ Alexander, vừa mang những nét giống Mithridates.

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Hai đồng tiền vàng mang chân dung Alexander Đại đế được tìm thấy tại khu nghĩa địa, trong đó một đồng nằm dưới hàm chiến binh.

Theo nhà khảo cổ Mikhail Abramzon, tác giả chính của nghiên cứu, những đồng tiền này có thể được sử dụng để tích trữ của cải và thể hiện địa vị, thay vì chỉ phục vụ các giao dịch thông thường.

Một hiện vật khác là chiếc cốc đất nung hai quai, được gọi là kantharos trong văn hóa Hy Lạp cổ. Trên bề mặt cốc có khắc hình ngôi sao năm cánh, biểu tượng gắn với Mặt Trời và có thể được xem như vật bảo vệ người sở hữu khỏi những mối đe dọa mang tính ma thuật.

Tuy nhiên, dấu tích gây chú ý nhất lại nằm ở khu chôn cất kế bên. Tại đây, các nhà khảo cổ tìm thấy hài cốt của ba con ngựa, hai con bò, một con lợn, một con chó và một mảnh xương chậu người.

Ngựa được chuẩn bị để người chết tiếp tục cưỡi ở thế giới bên kia, lợn có thể tượng trưng cho nguồn thức ăn, còn chó được cho là có nhiệm vụ dẫn đường cho linh hồn. Những con bò có thể là lễ vật dâng lên thần linh.

Riêng người có mảnh xương chậu được tìm thấy vẫn chưa rõ danh tính và vai trò. Một giả thuyết cho rằng người này có thể đã bị hiến tế để tiếp tục phục vụ chiến binh sau khi chết.

#nghĩa địa cổ #hiến tế #khoa học cổ đại #Nga #Maeotia #nghệ thuật Hy Lạp

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