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Xã hội

Dự báo thời tiết hôm nay ngày 24/10: Hà Nội nắng gắt, TP HCM mưa rải rác

Dự báo thời tiết hôm nay ngày 24/10/2026, cả nước chủ yếu có nắng, ít mưa. Miền Tây Nam Bộ có mưa rào, giông rải rác vào chiều tối.

Thu Cúc

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, thời tiết hầu khắp cả nước ngày 24/10 ít mưa, ban ngày có nắng. Miền Bắc sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi.

Dự báo thời tiết Hà Nội hôm nay, có mây, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng, đêm không mưa. Nhiệt độ cao nhất phổ biến 32-34 độ, có nơi trên 34 độ. Trời khá oi nóng vào trưa và đầu giờ chiều.

Các khu vực khác có mưa rào và giông vài nơi. Tại khu vực miền Tây Nam Bộ, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục ở khoảng 5-8 độ vĩ Bắc, mưa giông có thể xuất hiện rải rác, tập trung vào chiều và tối ngày 24/10. Sang ngày 25/10, mưa giảm nhanh, chỉ còn xảy ra cục bộ ở một vài nơi. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

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Dự báo thời tiết hôm nay ngày 24/10: Hà Nội nắng gắt, TP HCM mưa rải rác. Ảnh: VOV.

Dự báo thời tiết hôm nay ngày 24/10/2026 các vùng trên cả nước:

Hà Nội

Có mây, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng, đêm không mưa. Gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 32-34 độ, có nơi trên 34 độ.

Tây Bắc Bộ

Có mây, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ, có nơi dưới 21 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.

Đông Bắc Bộ

Có mây, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ, vùng núi có nơi dưới 23 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.

Thanh Hóa đến Huế

Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió đông bắc đến bắc cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

Cao nguyên Trung Bộ

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ. Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ.

Nam Bộ

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi; riêng miền Tây có mưa rào và giông rải rác. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ.

TP HCM

Có mây, ngày nắng, chiều tối và tối có mưa rào và giông rải rác. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-33 độ.

#Dự báo thời tiết #thời tiết #thời tiết Hà Nội #nắng gắt #mưa rải rác

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