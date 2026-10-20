Ngày 20/10, Nam Bộ tiếp tục mưa dông, biển động mạnh

Ngày 20/10, nhiều khu vực Nam Bộ, Khánh Hòa, Đắk Lắk và Lâm Đồng xuất hiện mưa dông, cục bộ có nơi mưa to trên 50mm. Trên biển, thời tiết diễn biến phức tạp với nguy cơ lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 7-8, sóng cao trên 2m.

Theo thông tin khí tượng thủy văn, sáng sớm 20/10, khu vực miền Đông Nam Bộ, phía Đông tỉnh Đắk Lắk, Khánh Hòa và Lâm Đồng có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa trên 50mm.

Mưa dông tiếp diễn tại nhiều khu vực Nam Bộ, cục bộ có nơi mưa to, tiềm ẩn nguy cơ ngập úng.

Tại Khánh Hòa, phía Đông tỉnh Đắk Lắk, Nam Bộ và Lâm Đồng, bản tin dự báo ngày 20/10 ghi nhận khả năng xuất hiện mưa rào và dông với lượng mưa phổ biến 10-30mm, cục bộ trên 70mm, tập trung vào chiều và tối.

Đáng chú ý, trong mưa dông có nguy cơ xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, gây thiệt hại cho sản xuất nông nghiệp, nhà cửa và các công trình hạ tầng. Mưa lớn cục bộ có thể gây ngập úng vùng trũng thấp, lũ quét trên sông, suối nhỏ và sạt lở đất tại khu vực sườn dốc.

Trên biển, ngày và đêm 20/10, vùng biển từ Đắk Lắk đến Cà Mau, Cà Mau đến An Giang, vịnh Thái Lan, khu vực giữa và Nam Biển Đông, bao gồm vùng biển Trường Sa, tiếp tục có mưa rào và dông rải rác.

Trong mưa dông, nguy cơ cao xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 7-8, sóng biển cao trên 2m. Tàu thuyền hoạt động tại những vùng biển này cần theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, chủ động triển khai biện pháp phòng tránh nhằm bảo đảm an toàn.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước:

Thủ đô Hà Nội có mây, sáng sớm có nơi có sương mù nhẹ, ngày nắng, đêm không mưa. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ có mây, sáng sớm có nơi có sương mù nhẹ, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C, có nơi dưới 21 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Các tỉnh Đông Bắc Bộ có mây, sáng sớm có nơi có sương mù nhẹ, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, vùng núi có nơi dưới 22 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Từ Thanh Hóa đến Huế có mây, sáng sớm có nơi có sương mù nhẹ, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C.

Khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ Phía Bắc có mây, có mưa rào rải rác và có nơi có dông; phía Nam nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông; riêng Lâm Đồng chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ C, có nơi trên 30 độ C.

Nam Bộ nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

TP HCM nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-33 độ C.