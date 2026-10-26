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Xã hội

Ngày 26/10, Bắc Bộ nắng, Tuyên Quang cảnh báo lũ quét, sạt lở

Ngày 26/10, Bắc Bộ phổ biến ngày nắng, nhiệt độ cao nhất có nơi trên 34 độ C. Tuyên Quang đối mặt nguy cơ lũ quét, sạt lở đất do mưa lớn cục bộ.

Theo Lê Phú/Báo Tin tức và Dân tộc

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, thời tiết trên cả nước phổ biến có nắng vào ban ngày, xen kẽ mưa rào và dông tại một số khu vực. Đáng chú ý, mưa lớn cục bộ tại Tuyên Quang làm gia tăng nguy cơ lũ quét, sạt lở đất, trong khi vùng biển phía Nam tiếp tục xuất hiện thời tiết nguy hiểm.

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Đất đá sạt lở vào nhà dân ở . Ảnh: TTXVN

Trên biển, khu vực Nam Biển Đông, bao gồm đặc khu Trường Sa, đang có mưa rào và dông rải rác. Dự báo ngày và đêm 26/10, mưa dông tiếp tục xuất hiện tại vịnh Thái Lan và khu vực Nam Biển Đông.

Trong mưa dông, khả năng cao xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 7 - 8, sóng biển cao trên 2 m. Đây là những hiện tượng thời tiết nguy hiểm, có thể ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động khai thác hải sản, vận tải và các phương tiện đang di chuyển trên biển.

Toàn bộ tàu thuyền hoạt động tại các vùng biển trên đều có nguy cơ chịu tác động của lốc xoáy và gió giật mạnh. Các phương tiện cần thường xuyên cập nhật bản tin dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn, chủ động điều chỉnh hành trình và thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn.

Trong ngày 26/10, bên cạnh trạng thái nắng phổ biến tại nhiều khu vực, nguy cơ lũ quét, sạt lở đất ở Tuyên Quang và thời tiết nguy hiểm trên vùng biển phía Nam là những diễn biến cần đặc biệt lưu ý.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước:

Thủ đô Hà Nội có mây, có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-33 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 20 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Các tỉnh Đông Bắc Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, vùng núi có nơi dưới 22 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Từ Thanh Hóa đến Huế có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng phía Bắc từ trưa chiều có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C.

Khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ có mây, ngày nắng, chiều tối và có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Nam Bộ có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C.

TP Hồ Chí Minh có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32-34 độ C.

#Thời tiết #nắng nóng #lũ quét #sạt lở #Bắc Bộ

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