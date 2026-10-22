Ngày 22/10, Bắc Biển Đông gió giật cấp 11, Nam Bộ mưa to

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, vùng biển phía Đông Bắc của khu vực Bắc Biển Đông gió mạnh cấp 8-9, giật cấp 10-11, sóng cao tới 6m.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày và đêm 22/10, thời tiết trên đất liền tại nhiều khu vực tương đối ổn định, trong khi vùng biển phía Đông Bắc của khu vực Bắc Biển Đông xuất hiện gió mạnh, sóng lớn do ảnh hưởng của siêu bão hoạt động ngoài Thái Bình Dương.

Đáng chú ý, vùng biển phía Đông của khu vực Bắc Biển Đông có gió Đông Bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9. Riêng vùng biển phía Đông Bắc, gió mạnh cấp 8-9, giật cấp 10-11, biển động rất mạnh. Sóng biển cao phổ biến 3-5m, riêng khu vực phía Đông Bắc cao 4-6m, hướng sóng Đông Bắc.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, gió mạnh kết hợp sóng lớn có thể gây nguy hiểm cho tàu thuyền hoạt động trên biển. Các phương tiện cần thường xuyên cập nhật diễn biến thời tiết, chủ động điều chỉnh hành trình và triển khai biện pháp bảo đảm an toàn.

Khu vực Nam Bộ có khả năng xuất hiện mưa to cục bộ vào chiều tối.

Ngoài khu vực Bắc Biển Đông, thời tiết trên nhiều vùng biển phía Nam cũng diễn biến phức tạp. Hiện vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau và khu vực Nam Biển Đông, bao gồm đặc khu Trường Sa, có mưa rào và dông rải rác.

Dự báo ngày và đêm 22/10, vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, Cà Mau đến An Giang, vịnh Thái Lan và khu vực Nam Biển Đông tiếp tục có mưa rào, dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng cao xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 7-8, sóng biển cao trên 2m.

Các hiện tượng thời tiết nguy hiểm có thể xuất hiện bất ngờ, ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động đánh bắt, vận tải và các phương tiện hoạt động trên biển.

Trên đất liền, ngày 22/10, khu vực Bắc Bộ có mưa vài nơi. Các tỉnh, thành phố từ Thanh Hóa đến TP Huế phổ biến nhiều mây, xuất hiện mưa rải rác ở một số địa phương.

Tại các khu vực khác, thời tiết có mưa rào và dông vài nơi. Riêng Nam Bộ và Lâm Đồng, mưa có xu hướng gia tăng vào chiều tối, cục bộ có nơi mưa to.

Trong mưa dông, người dân cần đề phòng các hiện tượng nguy hiểm như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ có thể gây ngập úng tại những khu vực trũng thấp, ảnh hưởng đến giao thông và sinh hoạt.

Cơ quan khí tượng khuyến cáo người dân theo dõi các bản tin dự báo, cảnh báo thời tiết để chủ động phòng tránh, đặc biệt tại những khu vực có nguy cơ xảy ra dông mạnh, mưa lớn. Các tàu thuyền hoạt động trên biển cần duy trì liên lạc, sẵn sàng phương án ứng phó khi thời tiết chuyển biến xấu.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước:

Phía Tây Bắc Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C, có nơi dưới 21 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Các tỉnh Đông Bắc Bộ có mây, có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, vùng núi có nơi dưới 22 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C.

Từ Thanh Hóa đến Huế có mây, ngày có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông; đêm có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C.

Khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Bắc ngày có mưa rào và dông rải rác. Gió đông bắc đến bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng Lâm Đồng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Nam Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C.

TP Hồ Chí Minh có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32-34 độ C.