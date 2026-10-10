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Quân sự - Thế giới

Mưa lớn gây sạt lở đất, cuốn trôi ô tô trên đường phố Chile

Mưa lớn trút xuống thủ đô Santiago và khu vực xung quanh ở Chile, gây sạt lở đất và cuốn trôi ô tô trên đường phố. 

An An (Theo AP)

AP dẫn lời các nhà chức trách địa phương cho biết, mưa lớn ở Santiago và một số khu vực khác đã gây ra sạt lở đất, cuốn trôi ô tô trên đường phố, làm ngập nhà cửa và buộc người dân phải sơ tán.

"Ít nhất 6 người bị thương", nhà chức trách thông tin.

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Nhiều phương tiện bị ngập một phần trong nước lũ bùn sau trận mưa lớn ở quận Las Condes, Santiago, Chile, ngày 8/10/2026. Ảnh: AP/Esteban Felix.

Không có trường hợp tử vong nào được báo cáo vào ngày 8/10. Theo các quan chức, trong số những người bị thương có một em bé 1 tuổi bị gãy xương. Lực lượng cứu hỏa cho biết họ đã hỗ trợ hoặc sơ tán hơn 1.000 người.

Tổng thống Chile José Antonio Kast đã ban bố tình trạng khẩn cấp đối với Las Condes, một vùng ngoại ô phía Đông Santiago, trao cho các cơ quan chính quyền nhiều quyền hạn hơn để ứng phó khi những trận mưa lớn trút xuống khiến nhiều tuyến đường chính chìm trong biển nước.

Thị trưởng Catalina San Martín cho biết lượng mưa trong những ngày gần đây đã đạt 14,4 cm - gấp khoảng 9 lần lượng mưa trung bình tháng Mười - khiến khu vực này "hoàn toàn bị ngập lụt".

Sông Mapocho, chảy qua Santiago, đã tràn bờ, dẫn đến việc chính quyền địa phương ban hành lệnh sơ tán. Cơ quan ứng phó thảm họa của Chile đã đặt 10 quận khác trong tình trạng báo động cao về nguy cơ sạt lở đất và ra lệnh đóng cửa trường học vào ngày 9/10.

Các trận mưa lớn hồi đầu tuần đã làm hư hại hàng chục ngôi nhà trên khắp miền Trung Chile và khiến gần 12.000 khách hàng ở Santiago mất điện, các quan chức cho biết. Dự kiến lượng ​​mưa giảm dần vào ngày 9/10.

>>> Mời độc giả xem thêm video về một trận mưa lớn ở Nhật Bản hồi tháng 8/2025

Nguồn video: VTV
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