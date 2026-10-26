Mưa lớn gây lũ quét trên đảo Phuket của Thái Lan

Trận mưa lớn kéo dài suốt đêm đã gây ra lũ quét tại nhiều khu vực trên đảo Phuket của Thái Lan, ảnh hưởng đến khoảng 100 hộ gia đình.

AP dẫn thông tin từ giới chức địa phương cho biết, trận mưa lớn kéo dài suốt đêm đã gây ra lũ quét tại nhiều khu vực trên đảo Phuket, một trong những điểm du lịch nổi tiếng của Thái Lan.

"Cả 3 huyện của tỉnh Phuket, bao gồm cả thành phố Phuket, đều bị ảnh hưởng bởi ngập lụt. Mực nước bắt đầu rút dần vào cuối buổi sáng, tuy nhiên một số khu vực trũng thấp vẫn còn ngập và các phương tiện nhỏ được khuyến cáo tránh di chuyển qua những nơi này", ông Romdon Hayiawae, một quan chức ở Phuket, thông tin.

Một khu vực bị hư hại do sạt lở đất gây ra bởi lũ quét ở Phuket, Thái Lan, ngày 26/10/2026. Ảnh: Sở Quan hệ Công chúng Phuket/AP.

Vị quan chức cho biết thêm, một số khu vực của tỉnh cũng bị sạt lở đất và các lực lượng chức năng đang nỗ lực dọn dẹp đất đá để ngăn chúng tràn xuống các kênh rạch, gây tắc nghẽn dòng chảy.

Hình ảnh và video được chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy nước lũ tràn vào các khu dân cư và làm ngập nhiều tuyến đường, khiến việc đi lại trở nên bất khả thi. Nhiều phương tiện bị vùi lấp một phần trong bùn đất và đá do lũ để lại.

Khoảng 100 hộ gia đình bị ảnh hưởng. Không có báo cáo về thương vong, ông Romdon cho biết.

Cơ quan Khí tượng Thái Lan cảnh báo mưa lớn và kéo dài sẽ tiếp tục diễn ra tại khu vực miền Nam đến hết ngày 28/10, có thể gây ra thêm các đợt lũ quét và sạt lở đất.

Kể từ giữa tháng 9 đến ngày 26/10, nhiều khu vực trên khắp Thái Lan đã phải hứng chịu ngập lụt, với ít nhất 83 người thiệt mạng, theo Cục Phòng chống và Giảm nhẹ Thiên tai Thái Lan. Thủ đô Bangkok cũng bị ngập nặng vào cuối tháng 9 sau nhiều ngày mưa lớn, buộc hàng nghìn người phải sơ tán.

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