Một phường ở Bắc Ninh vượt nhiều chỉ tiêu sau 10 tuần chuyển đổi số

Phường Việt Yên triển khai cao điểm tại 18 tổ dân phố, phổ cập kỹ năng số và phòng lừa đảo. Đến nay kết quả khả quan, đồng thời xác định hạn chế để khắc phục.

Ngày 26/9 vừa qua, UBND phường Việt Yên, thành phố Bắc Ninh chính thức phát động đợt cao điểm 10 tuần tập trung tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong công cuộc chuyển đổi số trên toàn địa bàn. Điểm khác biệt của đợt này là thay vì triển khai một cách chung chung, phường xây dựng 10 chuyên đề, tập trung vào những nội dung người dân thực sự cần, dễ áp dụng vào thực tế.

Để công việc đi vào nề nếp, hiệu quả, chính quyền phân công rõ ràng từng cơ quan, đơn vị chủ trì từng nội dung, gắn kết quả thực hiện với trách nhiệm của tập thể và cá nhân. Trong đó, Công an phường Việt Yên được giao phụ trách ba lĩnh vực cốt lõi: định danh điện tử VNeID, bình dân học vụ số và an toàn thông tin, phòng chống lừa đảo trên không gian mạng.

Đến tận từng tổ dân phố, ưu tiên những người còn khó khăn

Không chỉ dừng lại ở các buổi tuyên truyền tập trung, lực lượng phối hợp đã trực tiếp đến từng khu dân cư, hướng dẫn người dân thực hành ngay trên điện thoại, giải đáp những thắc mắc trong quá trình sử dụng dịch vụ số. Đặc biệt, người cao tuổi, những người ít có điều kiện tiếp xúc công nghệ hoặc kỹ năng còn hạn chế được quan tâm riêng, hướng dẫn từng bước một, dễ hiểu, dễ làm theo.

Công an phường Việt Yên đưa kiến thức và kỹ năng số đến với đông đảo nhân dân.

Song hành với việc dạy sử dụng, công tác nâng cao ý thức tự bảo vệ cũng được đặt lên hàng đầu. Người dân được giải thích cụ thể những "mẹo" phòng ngừa rủi ro: tuyệt đối không chia sẻ mật khẩu, mã OTP, thông tin tài khoản ngân hàng với bất kỳ ai không rõ danh tính; không nhấp vào đường link lạ; không cài đặt ứng dụng từ nguồn không đáng tin cậy; cần cân nhắc kỹ lưỡng trước khi chuyển tiền. Khi có dấu hiệu nghi vấn, việc thông báo ngay cho cơ quan Công an là cách tốt nhất để được hỗ trợ kịp thời.

Kết quả rõ ràng, nhiều chỉ tiêu vượt kế hoạch

Sau gần một tháng triển khai, số liệu cho thấy những nỗ lực đã đem lại kết quả cụ thể, như hoàn thành hỗ trợ định danh điện tử VNeID mức độ 2 cho 644 trên tổng số 652 trường hợp thuộc diện rà soát;

Cài đặt chữ ký số cá nhân cho thêm gần 9.900 người, nâng tổng số người tham gia trên địa bàn lên gần 15.800 người, đạt tỷ lệ 35,1%, vượt 9,1% so với chỉ tiêu đề ra cho cả năm.

Công an phường Việt Yên phối hợp đẩy mạnh phong trào “Bình dân học vụ số”.

Về dịch vụ công trực tuyến, toàn bộ gần 2.300 hộ dân có nhu cầu thực hiện thủ tục hành chính đã được hướng dẫn và nộp hồ sơ thành công; hơn 89,6% hồ sơ đã được trả kết quả, phần còn lại đang trong quá trình giải quyết theo quy định.

Nhìn thẳng vào những hạn chế, tìm giải pháp từ gốc

Bên cạnh những kết quả đáng ghi nhận, đợt triển khai cũng bộc lộ không ít những điểm cần cải thiện. Chẳng hạn có lúc, có nơi số người dân tham gia còn chưa đông; việc phân công người hướng dẫn, phối hợp xử lý chưa thật sự rõ ràng; công tác cập nhật số liệu chưa kịp thời, dẫn đến khó khăn trong việc xác định chính xác ai đã hoàn thành, ai vẫn cần sự hỗ trợ.

Trước thực tế đó, UBND phường Việt Yên yêu cầu các ban ngành, đoàn thể và 18 tổ dân phố tiếp tục rà soát từng trường hợp cụ thể, phân loại nguyên nhân chưa hoàn thành để có cách hỗ trợ phù hợp. Hướng dẫn trực tiếp tại nhà, theo nhóm nhỏ sẽ được đẩy mạnh hơn nữa đối với những người gặp khó khăn. Các tổ công nghệ số cộng đồng cần củng cố kỹ năng, phân công rõ ai phụ trách gì, ai là người đầu mối giải đáp thắc mắc.

Riêng với nội dung phòng chống lừa đảo trên mạng, các đơn vị được yêu cầu lấy tình huống thực tế làm trọng tâm giảng giải, giúp người dân không chỉ hiểu "nên làm gì" mà còn biết "nhận diện như thế nào" - phân biệt thông tin thật - giả, tự bảo vệ thông tin cá nhân và suy nghĩ trước khi nhấn nút chia sẻ hay chuyển tiền.

Về định hướng sắp tới, Công an phường Việt Yên cho biết sẽ tiếp tục phối hợp với các lực lượng liên quan duy trì và nâng cao chất lượng hoạt động tại 18 tổ dân phố, để kiến thức số thực sự đến được với mọi nhà, mọi người. Qua đó, góp phần thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chuyển đổi số tại địa phương, giữ vững an ninh, trật tự và xây dựng phường Việt Yên ngày càng phát triển, vì cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân.