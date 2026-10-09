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Số hóa - Xe

Robot 3 trong 1 muốn thay nhiều thiết bị dọn nhà

Không chỉ hút bụi và lau sàn, eufy Omni E28 còn tích hợp máy làm sạch sâu cầm tay, hướng tới xử lý sofa, thảm và cầu thang trong cùng một hệ thống.

Thiên Trang (th)

Robot hút bụi ngày càng trở thành thiết bị quen thuộc trong nhiều gia đình, nhưng thực tế công việc dọn dẹp không chỉ gói gọn ở mặt sàn. Sofa dễ bám bụi, thảm giữ lại tóc và lông thú cưng, trong khi cầu thang hay các bề mặt vải lại nằm ngoài khả năng xử lý của phần lớn robot truyền thống. Đây cũng là khoảng trống mà eufy Omni E28 hướng tới khi kết hợp ba chức năng gồm robot hút bụi, lau sàn và máy làm sạch sâu cầm tay FlexiOne trong cùng một hệ thống.

eufy Omni E28 kết hợp robot hút lau và máy làm sạch sâu FlexiOne trong cùng một hệ thống. (Ảnh: eufy)

Ở nhiệm vụ vệ sinh hàng ngày, eufy Omni E28 được trang bị lực hút 20.000 Pa, đủ khả năng xử lý bụi mịn, tóc và lông thú cưng trên nhiều loại bề mặt. Phần lau sàn sử dụng công nghệ HydroJet với con lăn được ép xuống sàn bằng lực 1,5 kg nhằm tăng hiệu quả chà rửa các vết bẩn cứng đầu. Điểm đáng chú ý là con lăn được làm sạch liên tục trong quá trình hoạt động, giúp hạn chế tình trạng kéo theo bụi bẩn từ khu vực này sang khu vực khác.

Máy làm sạch cầm tay FlexiOne hỗ trợ vệ sinh sofa, thảm và cầu thang - những khu vực robot thông thường khó tiếp cận.(Ảnh: eufy)

Để tăng tính tự động, robot sử dụng hệ thống LiDAR lập bản đồ kết hợp công nghệ AI.See với camera RGB và đèn LED nhằm nhận diện vật cản trong môi trường sống. Thông qua ứng dụng trên điện thoại, người dùng có thể lập lịch, chia khu vực dọn dẹp hoặc thiết lập vùng cấm. Nhờ đó, việc vệ sinh sàn nhà được đưa vào quy trình tự động thay vì phải thao tác thủ công mỗi ngày.

Khác biệt lớn nhất của Omni E28 nằm ở máy làm sạch sâu FlexiOne có thể tháo rời. Thiết bị này hỗ trợ xử lý những vị trí robot khó tiếp cận như sofa, thảm, nệm hoặc cầu thang. Trong các gia đình có trẻ nhỏ hay thú cưng, nơi thường xuất hiện vết đồ uống đổ hoặc bụi bẩn trên bề mặt vải, FlexiOne đóng vai trò như một công cụ bổ sung mà không cần mua thêm máy chuyên dụng riêng.

Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, trạm All-in-One tiếp tục đảm nhận nhiều công đoạn như tự đổ rác, giặt mop, sấy khô bằng khí nóng và bổ sung nước sạch. Cách tiếp cận này giúp giảm đáng kể số lượng thiết bị vệ sinh trong nhà, đồng thời hạn chế các thao tác lặp lại mỗi ngày. Thay vì chỉ là một robot hút bụi, eufy Omni E28 đang hướng tới mô hình hệ thống làm sạch đa năng cho không gian sống hiện đại.

Mời quý độc giả xem thêm video: Elon Musk dự báo kỷ nguyên 1 tỷ robot tự sản xuất làm thay đổi toàn bộ nền kinh tế thế giới trong 10 năm tới.
#eufy Omni E28 #robot hút bụi #máy làm sạch sâu #dọn nhà thông minh #robot dọn nhà

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