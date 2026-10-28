Dùng robot hút bụi sai cách, gia đình dễ tốn tiền sửa chữa

Robot hút bụi ngày càng phổ biến nhờ khả năng tự động làm sạch sàn nhà, nhưng thiết bị này không thể xử lý mọi tình huống như con người. Dây sạc, đồ chơi nhỏ, nước đọng hay chất thải thú cưng đều có thể khiến robot gặp sự cố trong quá trình vận hành. Để thiết bị hoạt động ổn định, các gia đình cần chuẩn bị mặt sàn trước khi dọn dẹp, đồng thời duy trì thói quen vệ sinh và bảo dưỡng định kỳ.

Dọn dây sạc, đồ chơi và vật cản nhỏ trước khi robot hút bụi hoạt động giúp hạn chế tình trạng mắc kẹt.

Trước khi khởi động robot hút bụi, người dùng nên thu dọn dây điện, tất, đồ chơi và các vật dụng dễ mắc vào chổi quét. Những vật cản này có thể khiến robot bị kẹt, giảm hiệu quả làm sạch hoặc phát sinh lỗi di chuyển. Khu vực nhà vệ sinh và nơi có nước đọng cũng cần được cách ly nếu thiết bị không được thiết kế để xử lý nước. Với gia đình nuôi chó, mèo, việc kiểm tra chất thải trên sàn trước khi robot hoạt động đặc biệt quan trọng, bởi máy có thể kéo chất bẩn đi khắp nhà thay vì nhận diện và xử lý đúng cách.

Bảo dưỡng thường xuyên là yếu tố quan trọng giúp kéo dài tuổi thọ robot hút bụi. Tóc và lông thú cưng nên được gỡ khỏi chổi quét, bánh xe định kỳ để tránh tăng ma sát, gây quá tải động cơ. Hộp bụi cần được đổ sau mỗi lần dọn dẹp, trong khi màng lọc HEPA phải được vệ sinh theo hướng dẫn của nhà sản xuất. Người dùng không nên tự ý rửa màng lọc bằng nước nếu sản phẩm không hỗ trợ, vì việc này có thể làm giảm hiệu quả lọc bụi. Các mắt cảm biến ở mặt dưới và bộ phận điều hướng cũng cần được lau bằng khăn mềm, khô để hạn chế tình trạng va chạm hoặc nhận diện sai vật cản.

Vệ sinh chổi quét, bánh xe và cảm biến định kỳ giúp robot hút bụi duy trì khả năng làm sạch và điều hướng.

Vị trí đặt trạm sạc ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng định vị và quay về của robot. Người dùng nên bố trí dock sạc tại nơi bằng phẳng, sát tường và đủ khoảng trống xung quanh theo khuyến cáo của từng hãng. Với các mẫu máy được thiết kế để duy trì kết nối với trạm sạc, không nên tùy tiện rút điện sau mỗi lần sạc đầy. Nếu robot có chức năng lau nhà, giẻ lau cần được giặt và làm khô sau chu trình để hạn chế mùi hôi, nấm mốc. Dung dịch lau sàn cũng phải tương thích với thiết bị; hóa chất tạo nhiều bọt hoặc không đúng khuyến nghị có thể gây cặn, tắc đường dẫn nước và ảnh hưởng hệ thống bơm.

Ngoài việc chăm sóc phần cứng, người dùng cần chú ý cập nhật phần mềm. Trước khi nâng cấp, hãy bảo đảm robot có đủ pin và tuân thủ hướng dẫn của nhà sản xuất để tránh gián đoạn giữa chừng. Sau cập nhật, nên theo dõi chu trình dọn dẹp đầu tiên để kiểm tra bản đồ và khả năng điều hướng. Với nhà nhiều tầng, nếu robot hỗ trợ lưu nhiều bản đồ, người dùng có thể mang thân máy đến tầng cần vệ sinh mà không nhất thiết di chuyển cả trạm sạc. Khi bê máy, cần cầm chắc phần thân dưới, tránh tác động lực lên cụm radar LiDAR. Những thao tác đơn giản này giúp robot hút bụi vận hành hiệu quả và giảm nguy cơ phát sinh chi phí sửa chữa.