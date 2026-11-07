Máy tính bảng Teclast T60 Mini ra mắt với giá vô cùng hấp dẫn

Teclast vừa chính thức đưa chiếc T60 Mini ra thị trường toàn cầu thông với mức giá khoảng 3,3 triệu đồng. Đây là một thiết bị sở hữu kích thước vô cùng nhỏ gọn với màn hình 8,8 inch, tạo ra định dạng cầm nắm tương tự dòng sản phẩm Lenovo Legion Tab Gen 5.

Sản phẩm hứa hẹn sẽ trở thành một sự lựa chọn rất đáng cân nhắc cho những người dùng đang tìm kiếm một chiếc máy tính bảng đáp ứng tốt nhu cầu giải trí cơ bản hàng ngày mà không muốn chi trả quá nhiều tiền.

Máy tính bảng Teclast T60 Mini ra mắt với giá chỉ 3,3 triệu đồng.

Trước khi chính thức lên kệ toàn cầu, Teclast T60 Mini từng được ra mắt lần đầu tiên vào tháng 9 năm 2026 và sau đó phát hành tại thị trường Trung Quốc. Việc sản phẩm này xuất hiện trên thị trường toàn cầu với mức giá 3,3 triệu đồng thậm chí còn rẻ hơn đáng kể so với mức giá mở bán ban đầu tại thị trường nội địa.

Dù có mức giá thuộc phân khúc bình dân, mẫu máy tính bảng này vẫn sở hữu nhiều ưu điểm ấn tượng trên màn hình hiển thị. Thiết bị sử dụng tấm nền IPS với độ phân giải sắc nét đạt 2.560 x 1.600 pixel cùng độ sáng tối đa 400 nit, đủ đáp ứng tốt chất lượng hiển thị trong hầu hết các môi trường ánh sáng thông thường.

Một trong những điểm cộng lớn nhất trên không gian hiển thị của sản phẩm là tần số quét 90Hz, một tính năng rất hiếm thấy ở các mẫu máy tính bảng có mức giá rẻ.

Màn hình 8,8 inch vó độ phân giải 2,5K, tần số 90Hz.

Về mặt hiệu năng, Teclast trang bị cho T60 Mini bộ vi xử lý Unisoc T7300. Dù đây không phải là một con chip quá mạnh mẽ và chỉ mang lại hiệu suất tương đương với Snapdragon 4 Gen 2 ở phân khúc tầm trung giá rẻ, nhưng nó vẫn xử lý mượt mà các tác vụ xem phim giải trí, ứng dụng văn phòng nhẹ nhàng hoặc những tựa game giải trí cơ bản.

Máy cũng được trang bị RAM 8GB đi kèm bộ nhớ trong 128GB, đồng thời hỗ trợ khe cắm thẻ nhớ microSD cho phép mở rộng không gian lưu trữ lên đến 2TB, giúp người dùng thoải mái lưu trữ dữ liệu cá nhân hay các bộ phim chất lượng cao.

Dù sở hữu nhiều đặc tính vượt trội trong tầm giá, dung lượng pin và tốc độ sạc của thiết bị lại không quá nổi bật. Viên pin 6.000 mAh cùng công suất sạc 18W chỉ dừng lại ở mức đủ dùng vừa phải chứ chưa thực sự tạo được ấn tượng mạnh.

Mặc dù vậy, máy vẫn được bổ sung hàng loạt công nghệ hiện đại khác như chuẩn kết nối không dây WiFi 6, Bluetooth 5.4, hệ thống loa đôi sống động kết hợp cùng một ngoại hình tổng thể mỏng nhẹ, giúp trải nghiệm sử dụng rảnh tay hay di chuyển thường xuyên trở nên vô cùng thuận tiện.